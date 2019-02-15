Признание получили проекты по созданию горнолыжного комплекса "Белая гора" в Арсеньеве и по строительству завода пенокерамических плит

Приморские проекты попали в десятку лучших на Российском инвестиционном форуме. Фото: Инвестиционное агентство Приморского края

Два приморских проекта вошли в десятку наиболее привлекательных бизнес-идей, представленных на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Выдержав конкуренцию с проектами из 77 регионов страны, они были презентованы крупнейшим российским и иностранным инвесторам на специальной питч-сессии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Приморья Дмитрий Ямщиков, отбор проводился по жестким критериям: оценивался бизнес-план, проработанность проекта, его привлекательность для инвесторов. Край представил на форуме несколько проектов, два из них выдержали жесткую конкуренцию и вошли в список лучших.

"Это проекты по созданию горнолыжного комплекса “Белая гора” в Арсеньеве и по строительству завода пенокерамических плит. Они были презентованы крупнейшим российским и иностранным инвесторам как самые перспективные для капиталовложений", – рассказал руководитель Инвестагентства.

Справка: проект по созданию горнолыжного курорта международного уровня "Белая гора" предполагает модернизацию действующего горнолыжного комплекса на горе Обзорная в районе Арсеньева с обустройством семи горнолыжных трасс, запуском современных кресельных подъемников и установкой современных систем оснежения и освещения. Помимо этого, будет реконструирована спортивная база "Салют", где открыт прокат спортивного инвентаря.

Проект по строительству завода по производству пенокерамики не имеет аналогов в Приморье. Планируется, что предприятие будет производить пенокерамические плиты по технологии прямого высокотемпературного естественного вспенивания неорганического гранулированного минерального сырья. Одним из основных сырьевых материалов для производства станет донный ил либо глинозем из карьерных разработок. Авторы проекта отмечают, что этот рынок сейчас находится на ранней стадии развития и имеет неограниченные перспективы.

Отметим, в первый день форума, 14 февраля, стенд Приморья на выставочной площадке регионов посетил губернатор края Олег Кожемяко. Он осмотрел экспозицию и ознакомился с представленными на ней проектами. Помимо двух выше названных здесь также размещены проекты по расширению инфраструктуры исторического парка "Изумрудная долина", строительству межрегионального оптового распределительного центра в Надеждинском районе, комплексному освоению южной части Уссурийска и строительству нового цеха и запуск новой линейки судов совместно с компанией "Композитное кораблестроение".

Напомним, Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для развития инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году форум проходит на территории главного медиацентра Олимпийского парка с 14 по 15 февраля.