Онкологи из Южной Кореи приедут во Владивосток для бесплатных консультаций

Записаться на встречу с врачами предлагает компания MedUnion - официальный представитель зарубежных медицинских учреждений
Общество 09:25
Клиника в ТЭГУ. Фото: предоставлено компанией MedUnion

Два профессора-онколога из клиники "Фатима" города Тэгу готовы проконсультировать пациентов во Владивостоке. Встречи будут проходить 2 марта с 10 до 18 часов на базе владивостокской больницы "Фальк". Предварительную запись желающих побеседовать с докторами ведет компания MedUnion, специализирующаяся на медицинском туризме в Южную Корею и являющаяся официальным представителем многих крупных зарубежных медучреждений.

Для общения с приморцами приедут кандидат медицинских наук Юн Санг Мо и доктор наук Пак Нэ Юн. Оба они заведуют отделениями в клинике "Фатима" и имеют солидный стаж работы по узкой специализации – онкологические заболевания. Клиника "Фатима" специализируется на онкологии. В ней проводят лечение и оперируют злокачественные опухоли легких, органов пищеварения, мочеполовой и репродуктивной систем, молочной железы, мозга. При хирургических операциях врачи применяют лазер, эндоскопический и лапароскопический методы. Лапароскопическая операция по удалению фибромиомы требует госпитализации пациента на 3-4 дня, при мочекаменной болезни на лазерную операцию отводится 3 дня, полное и частичное удаление молочной железы при раковом заболевании вместе с последующей реабилитацией занимает 7 дней. Лапароскопический метод давно отвоевал позиции у традиционной полостной хирургии не только за границей, но и в России, при этом в зарубежных клиниках накоплен более длительный опыт таких операций.

— Мы рассчитываем, что на беседу с докторами из Кореи придут люди, которые уже осведомлены о своих проблемах и имеют на руках результаты медицинских обследований, — говорит директор компании MedUnion Анна Кондратьева. – Профессора готовы дать рекомендации по лечению опухолей, при необходимости запланировать приезд пациентов в клинику. Стоит отметить, что встреча в аэропорту Сеула или Тэгу, услуги переводчика и пребывание в гостевом доме при клинике "Фатима" в Тэгу пациентам предоставляются бесплатно. Кроме того, до конца апреля клиника предлагает скидку 20% на программы комплексной диагностики всего организма.

Уточнить диагноз пациенты, пришедшие на прием к корейским онкологам, смогут и во Владивостоке – больница "Фальк" готова обеспечить при соответствующих рекомендациях лабораторные и даигностические исследования на своей площадке. Сотрудничество корейской больницы "Фатима" с владивостокскими партнерами началось несколько лет назад, и нынешний визит докторов – далеко не первый. Представители корейских госпиталей сумели заработать здесь репутацию и определенную популярность – именно поэтому медицинский туризм в Корею продолжает быть востребован.

Предварительно записаться на консультацию специалистов-онкологов из г. Тэгу во Владивостоке можно по телефонам 8-800-302-45-45, 8(423) 222-32-22. Специалисты компании MedUnion ответят на любые вопросы об организации индивидуальной поездки на диагностику и лечение в Южную Корею.

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