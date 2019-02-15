В Минкомсвязи рассказали о перспективах платного цифрового ТВ

Алексей Волин "показал" путь развития отечественного телевидения

Телевидение. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин развеял опасения россиян о том, что со временем цифровое телевидение может стать платным. По словам замглавы ведомства, подобная возможность отсутствует даже на технологическом уровне.

Алексей Волин уточнил, что при переходе с аналогового вещания на цифровое стоял выбор: сделать вещание через декодеры или открытым.

"Мы пошли по пути телевидения "без коробочек". Поэтому цифровое телевидение невозможно сделать платным — никогда и ни при каких обстоятельствах", — подвёл итог Волин в интервью РИА Новости.

Напомним, что 11 февраля семь регионов отключили аналоговое вещание федеральных телеканалов. До этого, в декабре 2018-го, пилотный проект перехода на "цифру" был осуществлен в Тверской области. Постепенно на цифровое вещание должны перейти все регионы страны.

Вероника Преображенская