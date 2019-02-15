Еще одно популярное место отдыха во Владивостоке столкнется с переменами

Мэрия затеяла масштабную компанию по обновлению массовых зон сиесты в городе
Общество 12:35
Еще одно популярное место во Владивостоке столкнется с переменами. Фото: ИА PrimaMedia

На территории Покровского парка во Владивостоке проведут работы по благоустройству, восстановлению пешеходных дорожек, ограждений, наружного освещение, а также приведут в порядок зеленые насаждения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Вопросы благоустройства городского парка обсудили специалисты администрации Владивостока и представители епархии. В ходе рабочего совещания принято решение совместно провести работу и благоустроить Покровский парк, который будет представлять единый комплекс с культовыми зданиями и зонами для отдыха горожан.

Расходы по содержанию парка администрация Владивостока возьмет на себя. Для реализации поставленных задач земельный участок, который длительное время находился в пользовании епархии, будет возвращен муниципалитету.

"У парка особое назначение, он действительно заслуживает пристального внимания. Это и мемориальная зона, и территория отдыха. Совместными усилиями мы сможем привести это красивое место в достойный вид", — отметил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Олег Гуменюк поручил в кратчайшие сроки решить вопросы с передачей земельного участка, приступить к обрезке деревьев, составить сметы на ремонт пешеходных зон и ограждения, а специалистам Дирекции по строительству объектов — разработать концепцию развития парковой зоны и в ближайшее время представить эскизный проект.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что территорию набережной Спортивной гавани во Владивостоке готовят к новому летнему сезону. В планах администрации – расчистка пешеходной зоны, снос незаконных построек, благоустройство, открытие долгожданного туалета и запрет незаконных конных прогулок.

Принято решение о возвращении полноценной прогулочной зоны. Для этого необходимо расчистить пешеходную дорожку, которая примыкает к парку с детскими аттракционами от чрезмерно разросшихся, незаконных торговых объектов. Работу по борьбе с незаконными НТО начал и активно ею занимался экс-глава Владивостока Виталий Веркеенко. Новые власти намерены ее продолжить.

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