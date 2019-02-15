Создана дирекция музея-заповедника "Владивостокская крепость", её возглавил Виктор Шалай

Краеведы переживают, что после бюрократических пертурбаций название "Владивостокская крепость" исчезнет из названия ее оператора

Подбрустверная галерея Форта №9 Владивостокской крепости. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Приморского краевого музея им. Арсеньева Виктор Шалай сообщил о создании дирекции музея-заповедника "Владивостокская крепость". Новое учреждение проходит процесс регистрации, готовится план работы на 2019-2020 годы. В перспективе дирекцию и краеведческий музей планируют объединить в учреждение федерального подчинения, сообщает ИА PrimaMedia.

В четверг, 14 февраля, состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" и туризму при Думе города Владивостока. В ходе заседания обсуждалась судьба Владивостокской крепости. Первый вопрос "О взаимодействии рабочей группы и Музея-заповедника федерального значения на базе Владивостокской крепости" докладывал директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай, который сообщил, что 13 февраля 2019 года создана дирекция музея-заповедника "Владивостокская крепость". Ее возглавил сам Шалай, став теперь директором не только музея им. Арсеньева, но и музея-заповедника.

Как сообщалось ранее, Приморский краевой музей им. Арсеньева в дальнейшем перейдет из регионального подчинения в федеральный. Через какое-то время дирекцию "Владивостокской крепости" предполагается объединить с музеем, сообщил Виктор Шалай.

По словам члена рабочей группы, председателя Военно-исторического клуба "Владивостокская крепость" Владимира Калинина, такое объединение может означать, что в конечном итоге всех пертурбаций название "Владивостокская крепость" исчезнет из названия ее оператора, что не пойдет на пользу крепости.

"Какой смысл в этом бюрократическом "марлезонском балете", Виктор Алексеевич говорить не стал. Он сказал, что в этом есть своя административная логика, раскрывать которую он не будет. Он также сказал, что пока не готов ответить на вопрос, с какими именно сооружениями начнет работать вновь образованная дирекция в первую очередь и попросил дать ему время — примерно месяц", — рассказал Виктор Калинин после заседания.

Корр. ИА PrimaMedia связался с Виктором Шалаем, по его словам, сейчас организация находится на стадии регистрации и пока не будет утвержден план работы на 2019-2020 годы, говорить о чем-то преждевременно.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин одобрил идею создания на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника по севастопольскому образцу. Как рассказал президенту глава Минкульта Виктор Мединский, Владивостокская крепость — уникальный фортификационный объект, включающий более 800 фортов и ДЗОТов, который в свое врем превратил Владивосток в неприступную крепость. По словам Владимира Мединского, объектом долго не занимались, но сегодня министерство предлагает создать на базе крепости федеральный музей-заповедник, в которой войдет музейный центр с постоянной экспозицией и исторические объекты. Тогда глава государства отметил, что ему интересен данный проект.

В конце декабря 2018 года стало известно, что базой для создания в 2019 году государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость" станет приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры Российской Федерации рассказал руководитель Департамента музеев Владислав Кононов.

Сообщалось также, что музеефикация объектов Владивостокской крепости будет проходить в три этапа на протяжении 5 лет. На это будет выделено порядка 500 млн рублей из бюджетов Министерства культуры Российской Федерации и Русского военно-исторического общества.