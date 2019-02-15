Синоптики назвали прогноз на выходные во Владивостоке

Синоптическая ситуация в городе претерпит изменения
Общество 14:35
Синоптики назвали прогноз на выходные во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Несмотря на календарную зиму, в атмосфере началась перестройка на весенние процессы. Сибирский антициклон ослабел и занял более южное положение. На юг Дальнего Востока поступает более теплая воздушная масса. Выходные во Владивостоке порадуют спокойной и малооблачной погодой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Субботний день обещает быть солнечным, дневная температура повысится, а в воскресенье потепление продолжится.

Отличаться будут лишь по температурному режиму. В субботу минимальная температура воздуха составит -8...-11 °С, максимальная -1...-4 °С. В воскресенье станет еще теплее на 2 — 4 градуса. Многие жители и гости Приморского края и города Владивостока захотят провести такие чудесные по погоде выходные на природе.

Но из-за малоснежной зимы увеличивается риск возникновения пожаров, поэтому, находясь на природе, нужно соблюдать меры безопасности. Запрещается: разводить костёр в тех местах, где много сухой травы; · бросать в лесу горящие спички, тлеющие тряпки, окурки; · разводить костер и оставлять его без присмотра.

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