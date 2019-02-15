Что будет дальше с рублем из-за объявленных санкций США

Накануне российская нацвалюта рухнула после упоминания о новых жестких мерах
Экономика 14:40
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Экономист рассказала, что будет дальше с рублем из-за объявленных санкций США, и вероятно ли введение новых жестких ограничений против России.

Как сообщила эксперт, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Наталья Мильчакова "Российской газете", вопрос об ужесточении мер против России еще появится на повестке дня до конца февраля. На днях в Конгресс США был внесен проект закона о санкциях против РФ.

По мнению экономиста, вероятность одобрения закона невысока. Скорее всего, считает Мильчакова, руководство США ограничится санкциями против физлиц и силовых структур, а шанс. что будут приняты меры против российского госдолга, проектов России в энергетическом секторе, крупных российских банков и, возможно, киберсектора России — крайне мал.

Однако, выразила мнение эксперт, рублю достаточно обсуждения новых санкций, чтобы это повлияло на волатильность российской валюты. "Качели" вниз-вверх ждут рубль как минимум до конца февраля. На финансовых рынках будет неспокойно.

В "плюс" рубль могут сдвинуть новости об успешных переговорах Китая и США по поводу выхода из затянувшегося торгового конфликта. В этом случае в рост пойдут ряд валют развивающихся стран. Продолжение конфликта заставит рубль просесть еще больше.

Эксперт пояснила, что с учетом внешних факторов, до конца февраля доллар скорее всего будет колебаться в интервале 65,5-67,5 рубля, а евро — в коридоре 73,9-76 рублей.

Напомним, накануне стало известно, что рубль рухнул после сообщений о новых санкциях США. Сообщалось, что по отношению к доллару и евро рубль мгновенно потерял около 50 копеек. Через полчаса после сообщения о санкциях курс доллара установился на отметке 66,3 рубля, а евро подорожал до 74,7 рублей. К утру 15 февраля рубль просел еще ниже: на Мосбирже доллар торгуется на отметке 66,7 рублей, а евро — 75,32.

Санкции могут быть введены в течение ближайших нескольких недель, уточняли британские СМИ. По данным журналистов, с принятием новых ограничений США и ЕС торопила именно Великобритания, требуя как можно скорее ввести ответные меры за инцидент в Керченском проливе, из-за надуманного "дела Скрипалей" и мнимого вмешательства России в выборы президента США.

Анна Кольцова

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