Сроки введения такой системы пока не определены

Правительство Японии задумалось над отменой виз для приморцев. Фото: pixabay.com

Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России, в том числе и для жителей Приморья, которые являются частыми гостями в стране восходящего солнца. Об этом сообщила в пятницу газета Sankei со ссылкой на источники, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней, передает издание, будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует в японском консульском учреждении данные своего заграничного паспорта. Предполагается также разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного установленного срока.

Как сообщает газета, сроки введения такой системы пока не определены.

Этот вопрос, по данным издания, может быть затронут на встрече глав МИД Японии и РФ, которая, как ожидается, состоится ориентировочно 16 февраля в Мюнхене в рамках предстоящей там Международной конференции по вопросам безопасности.

Япония в ответ на обращения Москвы уже дважды существенно облегчала условия выдачи въездных виз для граждан РФ. В результате в 2018 году, по данным Токио, число посетивших Японию россиян достигло почти 95 тысяч человек, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что стороны поставили перед собой цель активизировать связи в области туризма и довести взаимный турпоток до 400 тыс. человек к 2023 году. Смягчение визового режима, как полагают в Токио, создает более благоприятные условия для ведения переговоров о мирном договоре между двумя странами.

Отметим, что Япония является одной из самых популярных стран в Азии для жителей Приморского края. Люди часто едут в страну восходящего солнца в отпуск или работать. Кроме этого, приморский бизнес нередко гостит на японских островах, беря в оборот идеи японских специалистов. К примеру, введение на улицах Владивостока так называемых умных светофоров или разработка проектов в сфере энергетики на Русском острове.

"Транспортная доступность – одно из трех необходимых условий для успешного развития туристской отрасли той или иной территории. Приморье в этом смысле обладает огромным потенциалом. Уже сегодня здесь действует упрощенный визовый режим для граждан 18 государств, развивается круизное направление, открывается большое количество новых авиалиний. Все это способствует повышению туристской привлекательности региона и, как следствие, росту турпотока. Например, если в 2016 году в край въехало около 3 млн российских и иностранных гостей, то в 2017-ом – уже более 4 млн", – отмечал ранее директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.

Также ИА PrimaMedia писало, в прошлом году на японских рейсах отмечен высокий рост пассажиров из Приморья (+52%) благодаря увеличению почти в полтора раза частоты полетов в Токио и новым рейсам в Саппоро. Например, на юго-восточном направлении пассажиропоток вырос на 19% благодаря увеличению емкости на рейсах в Бангкок и открытию новых рейсов в Фукуоку.

Кроме этого, только в 2017 году Японию посетило почти на 80% россиян больше, чем за предыдущий год. При этом, туристов с Дальнего Востока от общего числа насчитывается около 46%.