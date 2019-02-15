Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке

15 февраля — международный день борьбы с детской онкологией
Общество 19:20
Мастер-класс по росписи пряничных домиков. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Мастер-класс по росписи пряничных домиков состоялся в пятницу, 15 февраля, в приморском краевом детском онкогематологическом центре в честь международного дня борьбы с детской онкологией, сообщает ИА PrimaMedia. Дети под чутким руководством компании "Владхлеб" украсили пряничные домики разноцветной глазурью, мармеладом, золотыми и серебряными звездочками и съедобным "конфетти", а затем отправились пить чай.

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Принять участие в мастер-классе смогли не все юные пациенты, а лишь те, кому позволил врач. Однако пряничные домики и необходимые для их украшения материалы "Владхлеб" приготовил буквально для каждого ребенка. Организаторы мастер-класса Алексей, Екатерина и Анна передали их родителям, чтобы те могли творить сказку с детьми индивидуально.

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— Дети любят, когда с ними разговаривают на разные темы. Если слышат что-то новое, то не боятся спросить — что это? Вот сегодня они услышали слово "арт-терапия", я объяснила им, что это работа с миром эмоций через творчество. Я увидела, как загорелись глаза детей при виде пряничных домиков, они на какое-то время забыли, что находятся в больнице, а ведь многие проводят здесь по несколько месяцев. Накопленные эмоции выплеснулись в красивые изделия, — говорит клинический психолог детского онкогематологического центра Анастасия Малышко.

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Ярослав Казаков, один из участников мастер-класса, рассказал, что любит рисовать и делать поделки, но пряничные домики расписывает впервые. Мальчик, приехавший из Дальнереченского городского округа, лежит в больнице с декабря и был рад возможности передать привет одноклассникам через журналистов.

— Здесь у меня есть друзья — вот, например, Нелли. Мы с ней играем в игру "цу-е-фа" — это почти то же самое, что "камень-ножницы-бумага", только игра китайская, меня научили ей в школе. Я уже соскучился по маме и одноклассникам. Хотел бы передать им всем привет, скоро приеду домой, увидимся. Учитесь хорошо!

Возраст участников мастер-класса был самым разным — от 2 до 16 лет, но все они одинаково увлеченно выбирали украшения из богатого арсенала, который предоставил "Владхлеб", и старались сделать свои пряничные домики как можно ярче и красивее. В финале все они кроме собственного расписного домика получили еще и пряничные дипломы юного кондитера, ярко-алые шары в форме сердец и подарки от фонда "Сохрани жизнь".

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Стоит отметить, что фонд "Сохрани жизнь" приготовил для детей еще одно яркое событие — благотворительный концерт "Джек Воробей и его друзья" (0+), в котором "Владхлеб" также принимает участие в качестве партнера. Компания приобрела билеты на концерт для своих сотрудников и выделила для благотворительной лотерей подарочные сертификаты кафе— кондитерской "Лакомка". В концерте примут участие не только приглашенные вокалисты и танцевальные коллективы, но и родители пациентов детского онкоцентра — например, Юлия Дворцова вместе с постоянным участником благотворительных программ фонда Дмитрием Калугиным исполнит собственную песню. Средства от продажи билетов тоже будут переданы в качестве помощи больным детям.

Справка. Международный день борьбы с детской онкологией отмечают многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). Ежегодно онкологические заболевания обнаруживаются у 12–15 несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения позволяют спасти около 80 процентов больных детей.

Владхлеб, Владивосток онкология дети

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Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
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