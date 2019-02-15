Загнанные в угол россияне демонстрируют чудеса экономности

Личная инфляция жителей России в январе стала выше темпа роста цен

Согласно исследованиям экспертов из холдинга "Ромир", в первом месяце года россияне показали чудеса экономности. Личная инфляция жителей России, как выяснили специалисты, в январе стала выше темпа роста цен.

Эксперты говорят, что такой рост наряду с повышением цен на продукты был предсказуем.

Авторы исследования напомнили, что на повышение цен повлиял рост НДС до 20%. Помимо повышения цен на продукты, увеличились расценки на услуги ЖКХ, поднявшись на 0,2%.

Дефлятор, как правило, снижается в феврале, когда россияне в течение месяца адаптируются к новым ценам.

В исследовании говорится, что на фоне растущих цен, россияне демонстрируют чудеса экономности в своих ежедневных покупках. Но даже предельно экономя на покупках, жителям РФ пришлось оставлять в магазинах на 4,2% денег больше, чем в декабре 2018-го.

Карина Красилова