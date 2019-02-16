Возможно, согласно прогнозам, еще будет небольшой снег

Синоптики рассказали, когда в Приморье придет настоящая весна. Будет +. Фото: ИА PrimaMedia

В атмосфере началась перестройка на весенние процессы. Сибирский антициклон ослабел и занял более южное положение. На юг Дальнего Востока стала поступать более теплая воздушная масса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В начале следующей недели ядро антициклона будет располагаться над районами Китая, тем самым открывая дорогу неглубоким циклонам, которые будут идти с континента. Такие циклоны не несут в себе больших запасов влаги, поэтому значительных осадков в Приморском крае не ожидается.

Однако в один из дней на следующей неделе не исключен небольшой снег. В ночные часы температура воздуха повысится. Днем оттепели охватят большую часть края.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ожидается -2...-5 °С, максимальная +2...+5 °С.