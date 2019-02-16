Синоптики рассказали, когда в Приморье придет настоящая весна. Будет +

Возможно, согласно прогнозам, еще будет небольшой снег
Общество 09:00
Синоптики рассказали, когда в Приморье придет настоящая весна. Будет +. Фото: ИА PrimaMedia

В атмосфере началась перестройка на весенние процессы. Сибирский антициклон ослабел и занял более южное положение. На юг Дальнего Востока стала поступать более теплая воздушная масса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В начале следующей недели ядро антициклона будет располагаться над районами Китая, тем самым открывая дорогу неглубоким циклонам, которые будут идти с континента. Такие циклоны не несут в себе больших запасов влаги, поэтому значительных осадков в Приморском крае не ожидается.

Однако в один из дней на следующей неделе не исключен небольшой снег. В ночные часы температура воздуха повысится. Днем оттепели охватят большую часть края.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ожидается -2...-5 °С, максимальная +2...+5 °С.

погода снегопад

Синоптики назвали прогноз на выходные во Владивостоке

15 февраля, 14:35

Что будет дальше с погодой в Приморье, рассказали синоптики

14 февраля, 15:10
Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia