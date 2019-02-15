Сотрудникам предоставляется высокотехнологичная медпомощь, доплаты к больничным, компенсации авиаперелетов и ГСМ

Приморское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" заняло второе место в конкурсе ФППК. Фото: пресс-служба ФППК

Приморское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в конкурсе ФППК "Социальное партнерство" не новичок. В 2016 году предприятие уже было серебряным финалистом, а в 2017-м его победителем. В этом году оно вновь признано профсоюзными экспертами в числе лучших и заняло второе место среди предприятий внебюджетной сферы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Тот факт, что компания не стала лидером конкурса в этом году, обусловлен исключительно высокой конкуренцией участников. Борьба в финале была очень жесткой, коллективный договор предприятия имел все шансы стать победителем и может служить примером для других предприятий Приморья", — считает член жюри конкурса, руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.

Средняя зарплата на предприятии — 78 464 рубля. Устроиться сюда на работу мечтают не только уссурийцы, но и владивостокцы, и не только из-за размера заработка.

"Самым привлекательным для работников является шестой раздел коллективного договора, который четко прописывает дополнительные льготы и гарантии. Он содержит, в том числе, и уникальные пункты, например, компенсацию ипотечных процентов при покупке или строительстве жилья, оплату стоматологического лечения, получение образования в корпоративном вузе в Томске за счет работодателя", — рассказывает председатель профорганизации Приморского ЛПУМГ "Газпром трансгаз Томск" Роман Ткачук.

К отпуску сотрудникам выплачивается бонус в размере среднегодовой зарплаты, по окончании — возмещаются расходы на перелеты по России, в том числе на несовершеннолетних детей. Компенсируется и 95% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, а также проезд к месту отдыха и обратно. Если же работник отправляется в отпуск на личном автотранспорте, то может рассчитывать на компенсацию стоимости топлива.

Предприятие поддерживает членов трудового коллектива и во время радостных событий, и в тяжелые времена. Это выражается в предоставлении дополнительных оплачиваемых отпусков до трех дней, а также денежных выплат. Так, при первичном вступлении в брак работнику выплачивается пять минимальных окладов (причем если на предприятии трудятся оба супруга, то выплата полагается каждому). При рождении или усыновлении ребенка — десять минимальных тарифных ставок. В случае смерти кого-то из членов семьи работника полагается матпомощь в размере четырех окладов.

Также на материальную поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, матери и отцы-одиночки, работники, воспитывающие детей инвалидов. Размеры помощи прописаны в колдоговоре и составляют до четырех окладов в год.

Одно из самых сильных положений договора касается охраны и восстановления здоровья работников. К их услугам все медицинские структуры компании "Газпром трансгаз Томск", в которых могут обслуживаться не только сотрудники, но и члены их семей, а также специальная корпоративная страховая программа, которая с помощью высоких технологий помогает своевременно диагностировать и лечить серьезные патологии. Воспользоваться ею также могут дети и родители работников.

На территории предприятия работает хорошо оснащенный медицинский кабинет, есть учебные классы по оказанию первой медпомощи, по предложению профсоюза обустроена комната психологической разгрузки. Для поддержания здорового образа жизни открыт спортзал и компенсируются расходы на посещение бассейна.

Если же работник заболел, ему оплачивается не только больничный лист, но и производится доплата — до 85% среднего заработка, в зависимости от страхового стажа.

Все самые сильные пункты коллективного договора — заслуга профсоюза. Это понимают все 227 работников компании, поэтому членство в профорганизации стопроцентное.

Напомним, что чествование победителей и конкурса "Соцпартнерство" (12+) состоится 28 февраля, в 14.30, в Доме торжеств отеля "Аврора" по адресу: Владивосток, ул. Двенадцатая, 8.