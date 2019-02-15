Во Владивостоке оператор бесплатно подключает компаниям номера 8-800

Федеральные номера предназначены для приема бесплатных звонков



Оператор бесплатно подключает компаниям номера 8-800. Фото: https://www.mango-office.ru

Оператор облачной телефонии для бизнеса "Манго Телеком" объявил специальную акцию, в рамках которой хабаровские компании могут получить федеральные номера 8800 с полной компенсацией стоимости подключения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Федеральные номера предназначены для приема бесплатных звонков. Все звонки, поступающие на такой номер, оплачивает его владелец, причем независимо от того, из какой части страны или с какого телефона, городского или мобильного, поступает вызов. Это делает более доступным клиентский сервис и повышает доверие к организации.

В "Манго Телеком" рассказали, что не считают использование федеральных номеров прерогативой крупного бизнеса. Для небольших компаний это простая возможность увеличить территориальный охват, получать больше звонков и заказов от клиентов из других регионов, альтернатива нескольким или даже многим прямым номерам в городах присутствия, пояснил представитель оператора.

Обычная стоимость подключения федерального номера составляет порядка 3 тысяч рублей. Клиентам, которые закажут в феврале виртуальную АТС Mango Office (16+), оператор вернет эти деньги на лицевой счет.

Виртуальная АТС обеспечит на федеральном номере многоканальную телефонную связь и позволит обрабатывать массово поступающие звонки. Кроме того, у компаний, активно работающих с клиентами, есть возможность интегрировать телефонию непосредственно в CRM-систему.

"Сроки проведения акции с 15.02.2019 по 28.02.2019. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров и услуг по акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://www.mango-office.ru/promopage/nomer-8-800-dlya-malogo-bisnesa/.