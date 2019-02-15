Память погибших в Афганистане солдат почтили во Владивостоке

Отдать дань памяти и уважения пришли ветераны войны, близкие и друзья погибших и воспитанники военно-патриотических клубов (ФОТО)
Общество 19:40
Торжественное мероприятие, посвященное 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Алина Карпова

Торжественное мероприятие, посвященное 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло сегодня, 15 февраля, во Владивостоке у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, сообщает ИА PrimaMedia.

Отдать дань памяти и уважения погибшим приморцам пришли ветераны войны, близкие и друзья погибших, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники, студенты и все неравнодушные жители и гости города. Местные жители почтили память ушедших словами благодарности, минутой молчания и возложением цветов к памятнику в парке Победы. Председатель Приморской краевой организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов, участник боевых действий в Афганистане Олег Михайлов посмертно вручил две юбилейные медали матерям погибших солдат Андрея Левичева и Петра Грекова.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана

Торжественное мероприятие, посвященное 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Алина Карпова

"Тридцать лет — это жизнь одного поколения. Эта десятилетняя война унесла жизни пятнадцати тысяч молодых, здоровых, полных жизни людей, которые могли бы стать отцами, провожать в школы своих детей и внуков. Время неумолимо, но время не может изменить память о тех героических событиях. И как бы сегодня не давали оценку тому, что было 30-40 лет назад, мы низко кланяемся тому подвигу, той чести, которую проявили советские войны в афганских событиях",— выразил свою благодарность заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко.

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Справка: 15 февраля отмечается единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность родине при участии в боевых действиях. По данным Министерства обороны, после окончания Второй Мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны. Погибли около 25 тысяч советских и российских граждан, из них 401 человек из Приморья. 30 лет назад исполняя долг в Афганистане, наши войска вышли из республики. Афганская война унесла более 100 жизней наших земляков.

Законодательное Собрание Приморского края памятник война ветераны боевых действий (не ВОВ)

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