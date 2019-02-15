Без круассана, зато счастливый: астропрогноз на предстоящие выходные

Лариса Туманная и сила луны помогут провести этот викенд с пользой

Астропрогноз на выходные от PrimaMedia: краткое пособие по выживанию на нашей планете. Фото: pixabay

Вдоволь наевшись шоколада в День святого Валентина, урвав последнего плюшевого мишку, который едва поместился в руках, и стойко выстояв целый вечер на неудобных, но таких красивых шпильках, мы плавно переместились к концу недели. За ней – выходные: время полного отрыва и ничегонеделания. Но погодите, звезды приготовили нам кое-что интересное. Подробнее в астропрогнозе на субботу и воскресенье, 16 и 17 февраля специально для читателей ИА PrimaMedia.

Отказаться от малого – чтобы получить большее. Вот девиз этих выходных. В субботу, 16 февраля, согласно Ведической астрологии наступит особый день — экадаши. Это время принятия аскез (ограничений) пользу духовного развития. Не стоит пугаться, никто не предлагает кидаться в крайности и уходить в монастырь. Для того, чтобы смягчить последствия уже совершенных вами негативных поступков и возвыситься над бренностью бытия достаточно сделать хотя бы небольшой шаг вперед.

Откажитесь на день от вредной пищи, перестаньте грызть ногти, позвоните родителям, разрешите детям сломать что-то в доме или прекратите пилить мужа за разбросанные носки, лучше налейте ему чаю. Отказ от тяжелых негативных мыслей и поступков в эту субботу вернется к вам сердечной мудростью и всяческими духовными плюшками в троекратном размере.

Смысл субботней аскезы не в том, чтобы обречь себя на муки и страдания, а в том, чтобы сместить акценты в своей жизни на более тонкие, духовные материи. Отказавшись, например, от сладкого, не стоит проводить весь день в мечтах о любимом вишневом пироге. Гораздо продуктивнее будет подумать о смысле жизни, отправиться, наконец, на йогу или хотя бы посмотреть доброе, душевное кино. Главное правило аскезы – осознанность, дисциплина и укрепление отношений с собой и своим окружением.

Луна сейчас хорошо освещается солнечным светом. Берите с неё пример – освещайте своим внутренним светом тех, кто рядом с вами. Покормите уличную кошку, подайте деньги бездомному. Ни в коем случае не жалейте об утраченном. Позвольте энергии бить ключом и почувствуйте, как много нового поступит в вашу жизнь.

Постарайтесь как минимум избегать в этот день всего, что разжигает в нашем сердце бурю эмоций и страстей: промолчите, не ссорьтесь с подругой из-за мелочей, не съедайте огромную пиццу, будто это последний ужин на Земле. Случатся и другие, поэтому ограничьтесь 1-2 кусочками. Вам зачтется.

Кстати, есть один лайфхак. Звезды крайне снисходительны к тем, кто действует из чистых, искренних побуждений. Если вы очень хотели взять аскезу в субботу, но не смогли и забыли – не беда! Можно устроить свой собственный экадаши в воскресенье. Это лучше, чем бесконечное купание в собственных зависимостях и сладостях (или слабостях).

В воскресенье, 17 февраля не стоит с самого утра яростно листать непрочитанные ленты социальных сетей, обсуждать с подругой последние грязные сплетни, поглощая в процессе несметное число блинчиков, бутербродов и прочих радостей воскресного утра. Выходить их аскезы нужно плавно. И чем более строгое ограничение вы себе ставили, тем более длительным будет выход. Устроили голодание? Начинайте с легкой овсянки. И далее постепенно можно возвращаться к привычному режиму.

В целом, никогда не лишним будет сдержать уже слетающее с губ ругательство, сделать приятное близкому и выбрать поход в фитнес-зал вместо позднего ужина с пастой.

Добавим, что мы очень рассчитываем, что астропрогноз Ларисы Туманной поможет сориентироваться в этом огромном беспокойном мире и выйти на уровень всемирной гармонии и дзена. По замыслу автора, он представляет собой эффективный синтез западного, ведического и китайского календарей, который помогает выстраивать стратегию поведения в материальном и духовном планах. В разработке прогноза Лариса Туманная, которая, кстати, совсем не астролог, а обычный человек, который в силу природной любознательности с головой погрузился в изучение глубин вселенной, опирается на астрономию и астрофизику. В совокупности они дают множество ответов на абсолютно бытовые вопросы, не мистифицируя факты и не вводя в заблуждение. Да пребудет с вами сила луны!