Платить придется больше: Минтранс готовит новый сюрприз для автовладельцев

Власти намерены увеличить размеры штрафов за нарушения ПДД
Общество 21:00

На 500 рублей предлагает Минтранс РФ штрафовать водителей, превысивших скорость на 10-20 километров в час.

Правоохранители уточнили, что такие санкции относятся к автовладельцам, которые превысили скорость минимум на 10 километров в час в населенных пунктах, пишет "Ъ".

В данный момент, согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителей, которые превысили скорость менее, чем на 20 километров в час, не штрафуют.

Кроме этого, в МВД РФ предлагают наказывать владельцев машин за езду с нечитаемыми или поддельными номерами без каких-либо скидок.

Сейчас, если автовладелец оплачивает штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, он имеет право на 50% скидку от размера штрафа.

В свою очередь, власти Москвы внесли свои предложения в Министерство транспорта. Они заключаются в усилении наказания водителей, которые не пропустили пешеходов, велосипедистов и других участников движения на дороге. А также усилить ответственность предлагается за нарушение правил проезда перекрестка.

Карина Красилова

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