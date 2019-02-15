Находка британских ученых может доказать, что ворота в ад существуют

Обнаружена пещера с древними знаками, сдерживающими злых духов
Это интересно 15 февраля, 21:40

Британским ученым посчастливилось обнаружить уникальную пещеру с древними знаками, которые, по предположению экспертов, могли сдерживать злых духов в чистилище и не пускать их на Землю. Таким образом, находка ученых может стать не чем иным, как воротами в ад.

Пещера находится в каньоне Кресвелл-Крегс на границе между графствами Ноттинггемпшир и Дербишир.

Древние знаки, которые предстоит расшифровать ученым. Сделаны на известняковых стенах и потолке пещеры. В центре находится темная и глубокая дыра, пишет The Guardian.

Эксперты уверены, что эти знаки должны были защищать людей от ведьм и их проклятий.

Приблизительная дата их создания – 16-17 век. Известно, что до 19 века рядом с каньоном, где расположена пещера, находился поселок. Вероятнее всего, суеверные люди с помощью магических знаков пытались защитить свою деревню и себя от нечистой силы.

По словам исследователей, на данный момент это самая большая коллекция защитных знаков в стране.

Карина Красилова

ученые

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