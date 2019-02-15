Пал сухой травы уничтожил хозпостройки жителей Дмитриевки на трассе Владивосток-Хабаровск

Летние кухни и сараи спасти не удалось, дома отбили пожарные (ВИДЕО)

Пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Пал сухой травы уничтожил хозяйственные постройки на нескольких подворьях поселка Дмитриевка в Чугуевском районе Приморья. Местные жители не смогли отбить от огня свое имущество, пламя перекинулось на деревенские дворы с окрестных полян. Спасти дома селян удалось только благодаря прибывшим пожарным, сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС России по Приморскому краю, жилые здания, вопреки распространившимся сведениям очевидцев, не пострадали.

— Действительно, трава горела, перешла на участки, где были соответствующие постройки, некоторые из них, вроде летних кухонь, сгорели, но сами жилые строения не пострадали. Оперативно прибывшие пожарные отбили пал и защитили дома, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС.

В 19.20 пожарные полностью ликвидировали весь пал.

ГУ МЧС по Приморскому краю рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности и проводить превентивные мероприятия по очистке сухостоя и уборке сухой травы.