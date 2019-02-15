Полпредство ДФО переедет из Хабаровска во Владивосток к сентябрю

На данный момент рассматриваются здания для размещения представительства
Политика 23:20
Юрий Трутнев. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на Российском инвестиционном форуме сообщил, что полномочное представительство президента в ДФО переедет во Владивосток к сентябрю 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря полпред, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

"До сентября есть планы, что оно [полпредство] все-таки переедет, они рассматривают здания", — сказал Кожемяко.

Трутнев на встрече с журналистами в конце января заявил, что во Владивосток из Хабаровска переедут не более 25% сотрудников, работающих в представительстве президента. Остальных планируется набрать на месте. Такая ротация, по его словам, должна помочь бороться с коррупцией и аффилированностью, а также привнести новые идеи в работу.

В качестве нового места работы в первое время будут использоваться помещения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как рассказал вице-премьер, сейчас нет времени делать ремонт в помещениях на материковой части Владивостока, поэтому есть временное решение разместиться в административных корпусах университета на Русском.

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