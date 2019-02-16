Почувствуй себя Терминатором: создан жилет, защищающий от бронебойных снайперских пуль

Его представила корпорация «Ростех»
Экономика 00:50
Жилет выдерживает прямое попадание из снайперской винтовки. Фото: pixabay

В России создан особо прочный бронежилет, защищающий от прямого попадания бронебойных снайперских пуль. Новинку представила корпорация "Ростех".

Бронежилет входит в экипировку солдата "Ратник-2". Он может выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с расстояния 10 метров. Об этом "РИА Новости" сообщил директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

По его словам, при создании воинской экипировки использовали специальную технологию для производства бронепанелей, из которых сделан бронежилет. При попадании пуль в жилет пластины не деформируются с обратной стороны. Таким образом, бойцы избегают контузии.

Такие панели выдерживают 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 метров, сообщил Кладов. В свою очередь гендиректор "Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения" Альберт Баков ранее заявлял, что зарубежные силовики интересуются экипировкой "Ратник". Ее несомненным плюсом является обширный ареал возможного применения: от тропиков до Заполярья.

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