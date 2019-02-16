Свет на озере: В парке Минного городка во Владивостоке устроили световое шоу на льду

Городская мастерская Cocrete Jungle осваивает новый вид зрелищных городских развлечений

Озеро парка Минного городка подсветили. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Владивостокская проектно-производственная мастерская Concrete Jungle расцветила лед среднего озера парка Минного городка во Владивостоке.

Вечером 15 февраля специалисты мастерской создали целое световое представление в городском парке, который в настоящее время находится в запустении.

Световая анимация льда озера в парке вызвала большой интерес у местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам участников "светового шоу" подготовка к мероприятию шла в течение четырех дней. Монтировались контроллеры, световая анимация и бурился лёд под лампы.



Озеро в парке Минного городка подсветили. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Феликс Машков: "Это всё — эксперимент. Если хотите, мечта детства. Конечно, в идеале хотелось бы погрузить лампу в 20 тысяч ватт под воду, чтобы она как светильник осветила всё озеро. Но для этого, естественно, нужна тотальная инженерная подготовка. Мы пока ограничились этим. Пока у нас есть попеременно подключенные светильники, контроллер и анимация.

Мы не хотели делать световую инсталляцию, мы лишь хотели посмотреть как при разной анимации играет лёд, как реагируют люди на подобные световые эффекты. Хотели узнать какой радиус свечения во льду стоваттного светильника, эти вещи даже в интернете никогда не найдешь. Никакой сверхидеи не было.

Мы воспользовались парком Минного городка как жители города, как должно быть в нормальном обществе: когда у горожан разные интересы и есть городская площадка, где эти интересы можно реализовывать.

В самом начале была идея сделать подо льдом анимацию загрузки, мол, "Минный городок. Перезагрузка". Но это слишком пафосно. Тем более, пока никакой перезагрузки не предвидится.

Так что пока это все эксперимент. И людям, как мы видим, очень нравится".

Напомним, проектно-производственная мастерская Cocrete Jungle создала в 2018 году скульптурную композицию "Семь сопок Владивостока", которую открыли в районе набережной Спортивной гавани, а также представила проект Нагорного парка во Владивостоке и разработала проект общественного пространства у дома генерал-губернатора Унтербергера.