Стало известно, сколько в России иномарок

Также эксперты определили, из каких стран в Россию больше всего привозят автомобилей
Экономика 02:50
Автомобиль. Фото: pixabay

Стало известно, сколько в России иномарок. Также эксперты определили, из каких стран в Россию больше всего привозят автомобилей.

На 1 января 2019 года в нашей стране зарегистрировано около 43,5 млн легковых автомобилей. Из них 27 млн иномарок, что составляет 62% от суммарного количества автомобилей в стране.

Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат". По странам иномарки распределяются следующим образом.

Лидируют японские автомобили, которых в России почти 10 млн штук или 22% от общего числа легковых машин. За ними идут южнокорейские машины, которых в нашей стране 4,9 млн штук или 11%.

На третьем месте немецкие автопроизводители. Автомобилей из Германии в России 4,5 млн единиц: свыше 10% от общего количества легковых автомобилей.

Далее с большим отставанием идут чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки. Другие государства поставили менее 1% автомобилей от общего объема российского автопарка.

Никифор Зуев

рынок автомобильный

Авторынок Приморья замер в неизвестности после новости о "запрете" правого руля

7 февраля, 19:25
Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia