Также эксперты определили, из каких стран в Россию больше всего привозят автомобилей

Автомобиль. Фото: pixabay

Стало известно, сколько в России иномарок. Также эксперты определили, из каких стран в Россию больше всего привозят автомобилей.

На 1 января 2019 года в нашей стране зарегистрировано около 43,5 млн легковых автомобилей. Из них 27 млн иномарок, что составляет 62% от суммарного количества автомобилей в стране.

Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат". По странам иномарки распределяются следующим образом.

Лидируют японские автомобили, которых в России почти 10 млн штук или 22% от общего числа легковых машин. За ними идут южнокорейские машины, которых в нашей стране 4,9 млн штук или 11%.

На третьем месте немецкие автопроизводители. Автомобилей из Германии в России 4,5 млн единиц: свыше 10% от общего количества легковых автомобилей.

Далее с большим отставанием идут чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки. Другие государства поставили менее 1% автомобилей от общего объема российского автопарка.

Никифор Зуев