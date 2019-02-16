Гастарбайтеров в России обложат новыми налогами

МВД предложило ввести дополнительные налоги для работающих в стране зарубежных граждан
Экономика 05:35
Гастарбайтеров обложат новыми налогами. Фото: pixabay

Гастарбайтеров в России обложат новыми налогами. МВД предложило ввести дополнительные налоги для работающих в стране зарубежных граждан.

Такие налоги введут для иностранных граждан, имеющих вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП). Соответствующий законопроект разработало МВД России.

Сейчас трудовые мигранты каждый месяц платят взносы, величину которых устанавливают субъекты РФ самостоятельно. При этом иностранные граждане с РВП или ВНЖ платят госпошлину в объеме 1,6-3,5 тысяч рублей.

Они могут трудиться в России в течение всего срока действия разрешения. Некоторые трудовые мигранты получают разрешение, чтобы избежать получение патента. Они не собираются в дальнейшем получать российское гражданство.

В целях исключения подобных случаев и увеличения поступлений в бюджеты субъектов РФ систему налогообложения для иностранцев, работающих на основании патента, предлагается распространить на всех гастарбайтеров. Предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

Никифор Зуев

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