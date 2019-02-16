Россиянам пропишут диету: в стране станет еще меньше продуктов из-за границы

Таможенники хотят расширить продовольственное эмбарго

Мясо. Фото: pixabay

В России станет еще меньше иностранных продуктов. Российские власти хотят расширить продовольственное эмбарго.

Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила законопроект о новом ужесточении продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники и документы ведомства.

В частности, под запрет могут попасть готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков, икра осетровых, овощные консервы, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки. Также предложено запретить импорт свежей или охлажденной баранины и козлятины, а также некоторых субпродуктов из яиц, меда и лука-севка.

Также в списке оказались ароматизаторы, экстракты и пищевые добавки. Они применяются при изготовлении массы продуктов питания. Участники рынка сетуют на то, что многим продуктам замену найти не удастся — в России их просто не производят.

Герман Штакеншнейдер