Мэрия Москвы закажет разработку для полицейских очков дополненной реальности с такой функцией

Очки для распознавания лиц появятся у полиции. Фото: pixabay

Очки для распознавания лиц появятся в арсенале российских полицейских. Мэрия Москвы закажет разработку для столичных правоохранителей очков дополненной реальности с такой функцией. В перспективе новация может быть распространена и на другие регионы страны.

Такие очки позволят отыскать преступников, находящихся в розыске. В пилотном режиме к нужным алгоритмам в столичном мегаполисе уже подсоединены полторы тысячи камер. Об этом РБК сообщили информированные источники, участвующие в подготовке проекта.

По словам собеседников агентства, разработкой технологий распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции занимается компания Ntechlab. Эта фирма продемонстрировала соответствующую разработку с очками от японской фирмы Epson на ОС Android на форуме "Технологии безопасности", который состоялся в столице с 12 по 14 февраля 2019 года.

Публичная презентация продукта для полиции намечена на октябрь 2019 года во время выставки "Интерполитех", уточнил один из собеседников РБК. В Ntechlab от комментариев по поводу сотрудничества с мэрией по этому вопросу отказались.

Никифор Зуев