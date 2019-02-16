Очки для распознавания лиц появятся в арсенале российских полицейских

Мэрия Москвы закажет разработку для полицейских очков дополненной реальности с такой функцией
Общество 06:25
Очки для распознавания лиц появятся у полиции. Фото: pixabay

Очки для распознавания лиц появятся в арсенале российских полицейских. Мэрия Москвы закажет разработку для столичных правоохранителей очков дополненной реальности с такой функцией. В перспективе новация может быть распространена и на другие регионы страны.

Такие очки позволят отыскать преступников, находящихся в розыске. В пилотном режиме к нужным алгоритмам в столичном мегаполисе уже подсоединены полторы тысячи камер. Об этом РБК сообщили информированные источники, участвующие в подготовке проекта.

По словам собеседников агентства, разработкой технологий распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции занимается компания Ntechlab. Эта фирма продемонстрировала соответствующую разработку с очками от японской фирмы Epson на ОС Android на форуме "Технологии безопасности", который состоялся в столице с 12 по 14 февраля 2019 года.

Публичная презентация продукта для полиции намечена на октябрь 2019 года во время выставки "Интерполитех", уточнил один из собеседников РБК. В Ntechlab от комментариев по поводу сотрудничества с мэрией по этому вопросу отказались.

Никифор Зуев

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