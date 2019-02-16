Путина просят помочь со стадионом для керлинга во Владивостоке

Объект хотят построить на условиях государственно-частного партнерства

Камни для керлинга. Фото: pixabay.com

Власти Приморского края подбирают площадку для размещения во Владивостоке керлинг-центра, проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев во время посещения в Сочи арены для керлинга "Ледяной куб" президентом России Владимиром Путины обратился к главе государства с просьбой поддержать строительство таких новых объектов в Москве и Владивостоке. Он пояснил, в частности, что следующая зимняя Олимпиада планируется в Китае и поэтому именно на Дальнем Востоке оптимально развивать данный вид спорта.

"Конечно, возможно [реализовать проект на условиях ГЧП], у нас сегодня есть реальные партнеры, есть предложения, и наша задача — найти площадку, которая будет удобна. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, несколько площадок, мы ищем площадку в центре. Рассматриваем вариант и на Русском острове, но боюсь, что для массового туризма это будет далековато", — сообщил Кожемяко.

По его словам, керлинг — доступный и интересный для людей вид спорта, поэтому площадка должна быть размещена в людном месте, обеспеченном инфраструктурой. Кожемяко не уточнил деталей проекта, объема финансирования или сроков его реализации.