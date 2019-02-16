Путина просят помочь со стадионом для керлинга во Владивостоке

Объект хотят построить на условиях государственно-частного партнерства
Спорт 10:15
Камни для керлинга. Фото: pixabay.com

Власти Приморского края подбирают площадку для размещения во Владивостоке керлинг-центра, проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев во время посещения в Сочи арены для керлинга "Ледяной куб" президентом России Владимиром Путины обратился к главе государства с просьбой поддержать строительство таких новых объектов в Москве и Владивостоке. Он пояснил, в частности, что следующая зимняя Олимпиада планируется в Китае и поэтому именно на Дальнем Востоке оптимально развивать данный вид спорта.

"Конечно, возможно [реализовать проект на условиях ГЧП], у нас сегодня есть реальные партнеры, есть предложения, и наша задача — найти площадку, которая будет удобна. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, несколько площадок, мы ищем площадку в центре. Рассматриваем вариант и на Русском острове, но боюсь, что для массового туризма это будет далековато", — сообщил Кожемяко.

По его словам, керлинг — доступный и интересный для людей вид спорта, поэтому площадка должна быть размещена в людном месте, обеспеченном инфраструктурой. Кожемяко не уточнил деталей проекта, объема финансирования или сроков его реализации.

Ранее в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Приморья ТАСС сообщили, что с 2016 года в регионе действует аккредитованная краевая федерация по керлингу, но за это время она ни разу не проводила официальных мероприятий по этому виду спорта. "По предварительной информации, основной проблемой развития данного вида спорта в регионе является отсутствие каких-либо специализированных сооружений для проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Также отсутствует возможность формирования стабильного графика тренировок по керлингу на имеющихся ледовых аренах по причине различной методики в подготовке и заливке льда", — отметили в пресс-службе департамента.

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