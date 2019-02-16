Начальник штаба ВВО сменится в ближайшее время: в армии стартует масштабная ротация

На ключевые должности в вооруженных силах назначат ветеранов операции в Сирии и других военных кампаний

Сергей Кураленко. Фото: author=Сайт Минобороны РФ

К 23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Минобороны. По их данным, будут приняты нестандартные кадровые решения: самым сенсационным, возможно, станет назначение сухопутного генерала начальником Главного штаба ВМФ, передает ИА AmurMedia.

По данным собеседников "Известий", повышения в первую очередь ожидают военачальников, проявивших себя в горячих точках. При подготовке документа учитывалось участие кандидатов в военных конфликтах от первой чеченской кампании до операции в Сирии, а во внимание принимались только конкретные боевые успехи

Новое в кадровой политике Минобороны заключается в том, что все виды вооруженных сил и рода войск укрепляют выходцами из пехоты. Так, вторым человеком на флоте может стать генерал-лейтенант Олег Макаревич — один из первых командиров знаменитой 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне. По данным источников "Известий", Олега Макаревича, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, рассматривают в качестве кандидата на одну из двух должностей: замначальника Генштаба или начальника Главного штаба ВМФ. Если он будет назначен на флот, это станет первым за несколько десятилетий замещением ключевой военно-морской должности пехотным генералом.

По данным источников "Известий", в ближайшем будущем сменится и начальник штаба Восточного военного округа. Генерал-лейтенант Александр Чайко, который сейчас занимает эту должность, будет назначен первым замначальника Военной академии ГШ. Он прошел службу от командира разведывательного взвода до командующего единственной в России танковой армией. Александр Чайко был первым начальником штаба российской группировки в Сирии. В апреле 2017 года его назначили начальником штаба — первым замкомандующего войсками Восточного военного округа.

На освободившуюся должность придет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Он неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии, а с 2016 года руководит сирийским Координационным центром по примирению враждующих сторон.

— Сейчас Минобороны держит курс на то, чтобы как можно больше офицеров и генералов получили боевой опыт в Сирии, — отметил в беседе с "Известиями" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Боевые задачи в САР выполняли почти 100% летного состава оперативно-тактической авиации. Примерно такой же показатель — среди общевойсковых командиров начиная с уровня командира полка-бригады. После возвращения они приносят в войска боевой опыт, и это уже меняет облик вооруженных сил. Мы видим организационно-штатные преобразования, повышение качества боевой подготовки.

Успехи, достигнутые в оперативном искусстве, на поле боя, являются единственным объективным критерием при оценке и новой техники, и кадров вооруженных сил. Об этом неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и начальник Генштаба, напомнил эксперт.