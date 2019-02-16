Таксистов-нарушителей ищут во Владивостоке

ГИБДД устроила тотальную проверку среди перевозчиков

Такси. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке началась комплексная оперативно-профилактическая операция "Такси". В течение недели сотрудники отдела технического надзора будут проверять автомобили такси. Сотрудников ГИБДД интересует наличие путевых листов, техническое состояние машин и наличие разрешения на перевозку пассажиров. За один день проведения профилактического мероприятия автоинспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 13 водителей такси, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отметим, в прошлом году на территории Владивостокского округа зарегистрированы 34 аварии, случившихся по вине водителей такси. За различные нарушения на дороге к административной ответственности привлечены 3287 водителей. В этом году зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал водитель такси. К административной ответственности в январе 2019 года привлечены 127 таксистов.

Основные задачи оперативно-профилактической операции "Такси" – выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконного использования атрибутики такси, а также контроль над соблюдением водителями ПДД.