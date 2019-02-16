Сначала площадка, потом дом: мэрия не дает разрешение на строительство на Уткинской, 21

И.о. главы Владивостока настаивает, чтобы застройщик внес спортивную площадку в свой проект
Политика 17:05
Олег Гуменюк на встрече с жителями. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

На месте снесенного барака на улице Уткинской, 21, не появится 25-этажный дом до момента, пока застройщик не внесет в свой проект спортивную площадку, об этом заявил исполняющий обязанности мэра Владивостока Олег Гуменюк в ходе встречи с жителями окрестных домов, рассказывает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Никаких разрешений на строительство здесь никому не выдавалось и выдано не будет, — подчеркнул руководитель городской администрации. – Мы получаем множество обращений граждан с просьбой создать здесь спортивную зону, и такое решение полностью поддерживаем. Потенциальным застройщикам, думаю, лучше поискать другое место под строительство. Кроме того, по заявке жителей, дом № 45 на ул. Прапорщика Комарова вошел в программу благоустройства "1000 дворов". Поэтому готов вас заверить – здесь обязательно появится спортплощадка".

Как прокомментировали специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, ООО "Инвестиционно-строительная компания "Система" вышла с инициативой разработать проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Уткинской, 21. Эта компания в перспективе планирует строительство здесь 25-этажного дома. В связи с многочисленными обращениями жителей с требованием создать на месте бывшего барака спортплощадку, администрация города направила разработчику рекомендации – учесть такой объект в проекте планировки. В представленном в декабре 2018 года проекте спортивная площадка не была предусмотрена, поэтому документация была возвращена компании "Система" на доработку.

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