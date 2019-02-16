Дважды за неделю: "Адмирал" снова обыграл уфимский "Салават"

Приморская команда вновь играла с экспериментальным составом соперников
Спорт 20:20
Болельщик. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский "Адмирал" победил экспериментальный состав ХК "Салават Юлаев" на домашнем льду. Встреча закончилась со счетом 3:2 по буллитам, сообщает ИА PrimaMedia.

В первом периоде "Салават Юлаев" сумел забросить дважды, авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачёв и Александр Бурмистров. Во втором периоде команда хозяев сумела отыграть один гол усилиями Александра Коннова. Сравнял счёт Александр Угольников на 56-й минуте. Оставшееся основное время и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказался "Адмирал" — решающий буллит реализовал Константин Глазачев, говорится в сообщении "Чемпионата".

Напомним, 14 февраля команды также встречались и победу одержал "Адмирал" — 3:0.

В это же время хабаровский ХК "Амур" на домашней площадке переиграл китайский "Куньлунь Ред Стар", встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Следующая игра "Адмирала" состоится в понедельник, 18 января, на домашнем льду. Команда сразится с ХК "Барыс". Начнется игра в 19:30.

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