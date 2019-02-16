Причина гибели туристов на перевале Дятлова найдена спустя 60 лет

Версию озвучили шведские ученые, но год ранее точно такую же выдвинул российский специалист

Шведские исследователи считают, что причиной смерти группы Дятлова могла стать снежная буря. Такую версию выдвинули специалисты, побывав на месте гибели участников экспедиции, которые при непонятных обстоятельствах скончались в 1959 году на Северном Урале.

По мнению археолога Ричарда Хольмгрена, туристы могли покинуть палатку в большой спешке из-за сильного ветра и приближающейся снежной бури, пишет Aftonbladet.

Это объясняет, почему тела погибших туристов были обнаружены без некоторых частей одежды, а палатка была изрезана, словно ее исполосовали ножом.

Давление снега могло раздробить грудные клетки погибших. Такие увечья зафиксировали тогда патологоанатомы, когда тела туристов обнаружили спустя длительное время.

В деле отмечено, что тело женщины нашли без глаз и языка. По мнению шведских исследователей, погибшая лежала лицом в ручье, и ее тело могло быть подвергнуто сильному разложению.

Стоит добавить, что именно эту версию озвучил российский исследователь Алексей Шереметьев еще в сентябре 2018 года, которая является наиболее достоверной из всех существующих.

Напомним, группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при странных обстоятельствах, которые породили немало версий и предположений. Среди которых: мистические явления, секретные военные учения и пришельцы.

Новые экспертизы проводят в данный момент сотрудники Свердловской прокуратуры, чтобы из трех наиболее достоверных версий остановиться на одной.

Карина Красилова