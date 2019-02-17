Ученые: Черное море вскоре станет мертвым

Эксперты говорят, что оно превратится в мертвое болото
Это интересно 05:10

По мнению ученых, сероводород, который находится на дне Черного моря, из бомбы замедленного действия может стать реальной угрозой. В будущем Черное море может стать мертвым болотом. В течение 8 тысяч лет, по мнению ученых, море видоизменялось. До состояния мертвого болота, где не будет никакой жизни, осталось не так много времени, считают эксперты, пишут dni24.com.

Сероводород сыграет роль пробки из бутылки, которая вырвется наружу и смесь воды с газом окажется на поверхности.

Эксперты уже сейчас отмечают сокращение живых организмов в Черном море, обитающих на дне.

Известно, что глубина моря 2 тысячи 210 метров, площадь – 430 тысяч квадратных километров. На глубине 150 метров жизнь в море отсутствует. Таким образом, Черное море является потенциально опасным объектом для земли.

Карина Красилова

ученые море

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