Заживем по-новому: мировые тенденции в оформлении квартир представили в России

Нестандартное жилье, по оценке архитекторов, придет на смену стандартным застройкам (ВИДЕО)

Мобильные перегородки в будущих квартирах. Фото: SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY (Россия)

Стал известно, по каким принципам архитекторы различных стран предлагают производить комплексную застройку домов, а также формировать облик будущих квартир. Концепцию жилых зданий на международный конкурс, проводимый АО ДОМ.РФ совместно с ООО "КБ Стрелка" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, представили десятки архитектурных организаций, групп из России, Сербии, Испании, Индии, Великобритании и ряд других стран. Несмотря на различные дизайнерские решения, новые тенденции связаны с принципами открытого пространства, его мобильности и быстрого функционального изменения.

PEDRO PITARCH (Испания). Фото: дом.рф. ZIYA IMREN ARCHITECTS (Турция). Фото: дом.рф. COPRAT (Италия). Фото: дом.рф. OLGA BOMBAC, ARCHITECT / OBA (Словения). Фото: дом.рф. OLGA BOMBAC, ARCHITECT / OBA (Словения). Фото: дом.рф. 1 / 5

Типы домов и квартир, представленные архитекторами Сербии, Индии, Мексики, Германии, стали лидерами конкурса. К примеру, AKVS ARCHITECTURE (Сербия) — получил призер 1-й степени, за особую гибкость и вариативность планировок. Эта одна из главных тенденций будущего жилья: изменить пространство за считанные минуты, отсюда стремление к передвижным перегородкам, Четко видно, что так называемое пространство оpen space — организация территории по принципу открытости, становится популярной и в многоквартирных домах. Этот тренд характерен для работ практически всех архитекторов, занявших в международном конкурсе лидирующие позиции.

AKVS ARCHITECTURE (Сербия). Фото: дом.рф. AKVS ARCHITECTURE (Сербия). Фото: дом.рф. 1 / 2

ATARCHITECTURE / AVNEESH + NEHA (Индия) — стали призерами 1-й степени, за выдающуюся архитектуру фасадов и интерьерных решений.

Оценило жюри и новый принцип формирования пространства квартиры вокруг человека, который разработали немецкие архитекторы. (THE CENTER FOR SPATIAL TECHNOLOGIES + LEVERAGE STRATEGY).

THE CENTER FOR SPATIAL TECHNOLOGIES + LEVERAGE STRATEGY (Германия). Фото: дом.рф. THE CENTER FOR SPATIAL TECHNOLOGIES + LEVERAGE STRATEGY (Германия). Фото: дом.рф. THE CENTER FOR SPATIAL TECHNOLOGIES + LEVERAGE STRATEGY (Германия). Фото: дом.рф. 1 / 3

Не менее интересны разработки российских специалистов. Призеры 2-й степени Михаил Сергеей и Алексей Сироткин (SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY) удостоились не только высокой оценки жюри, но и народного признания. Одним из главных принципов нового жилья они считают, адаптивность и модульность здания и жилого пространства квартиры. Это позволит корректировать пространство жилья на усмотрение хозяев. В частности, пересматривать функциональные зоны квартиры. Кроме того, пространство предлагают оформить мебельными модулями, чтобы их легко было демонтировать и снова воссоздать. "Ядром" квартиры может система коммуникаций и зон хранения, но как считают авторы проекта от тяжелых бетонных перегородок стоит отказаться.

SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY. Фото: дом.рф. SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY (Россия). Фото: дом.рф. 1 / 2

Призеры 3-й степени российские архитекторы AHMADULLIN-ARCHITECTS (Россия) обозначили еще одну тенденцию: архитекторы, моделируя жилые комплексы будущего, представляют жильцам единую среду, которая начинается с прилегающей территории дома и заканчивается в квартире. Серые холлы домов, по задумке архитекторов и дизайнеров, становятся общим пространством, где не только комфортно ожидать лифт, но и можно будет пообщаться с соседями. Они по максимуму использую не только пространство холла, лестничных перекрытий, а также крыши домов. Пустоту этих кв метров предлагают заполнить зелеными зонами, местами для отдыха. Предоставив возможность жильцам дома поболтать не только у подъезда на лавочке, но и на крыше дома.

Видео, использованное в материале, взято на канале youtube.com.

Вероника Преображенская