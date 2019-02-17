Заживем по-новому: мировые тенденции в оформлении квартир представили в России

Нестандартное жилье, по оценке архитекторов, придет на смену стандартным застройкам (ВИДЕО)
Общество 15:05
Мобильные перегородки в будущих квартирах. Фото: SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY (Россия)

Стал известно, по каким принципам архитекторы различных стран предлагают производить комплексную застройку домов, а также формировать облик будущих квартир. Концепцию жилых зданий на международный конкурс, проводимый АО ДОМ.РФ совместно с ООО "КБ Стрелка" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, представили десятки архитектурных организаций, групп из России, Сербии, Испании, Индии, Великобритании и ряд других стран. Несмотря на различные дизайнерские решения, новые тенденции связаны с принципами открытого пространства, его мобильности и быстрого функционального изменения.

1 / 5

Типы домов и квартир, представленные архитекторами Сербии, Индии, Мексики, Германии, стали лидерами конкурса. К примеру, AKVS ARCHITECTURE (Сербия) — получил призер 1-й степени, за особую гибкость и вариативность планировок. Эта одна из главных тенденций будущего жилья: изменить пространство за считанные минуты, отсюда стремление к передвижным перегородкам, Четко видно, что так называемое пространство оpen space — организация территории по принципу открытости, становится популярной и в многоквартирных домах. Этот тренд характерен для работ практически всех архитекторов, занявших в международном конкурсе лидирующие позиции.

1 / 2

ATARCHITECTURE / AVNEESH + NEHA (Индия) — стали призерами 1-й степени, за выдающуюся архитектуру фасадов и интерьерных решений.

Оценило жюри и новый принцип формирования пространства квартиры вокруг человека, который разработали немецкие архитекторы. (THE CENTER FOR SPATIAL TECHNOLOGIES + LEVERAGE STRATEGY).

1 / 3

Не менее интересны разработки российских специалистов. Призеры 2-й степени Михаил Сергеей и Алексей Сироткин (SERGEEV MIKHAIL / SIROTKIN ALEXEY) удостоились не только высокой оценки жюри, но и народного признания. Одним из главных принципов нового жилья они считают, адаптивность и модульность здания и жилого пространства квартиры. Это позволит корректировать пространство жилья на усмотрение хозяев. В частности, пересматривать функциональные зоны квартиры. Кроме того, пространство предлагают оформить мебельными модулями, чтобы их легко было демонтировать и снова воссоздать. "Ядром" квартиры может система коммуникаций и зон хранения, но как считают авторы проекта от тяжелых бетонных перегородок стоит отказаться.

1 / 2

Призеры 3-й степени российские архитекторы AHMADULLIN-ARCHITECTS (Россия) обозначили еще одну тенденцию: архитекторы, моделируя жилые комплексы будущего, представляют жильцам единую среду, которая начинается с прилегающей территории дома и заканчивается в квартире. Серые холлы домов, по задумке архитекторов и дизайнеров, становятся общим пространством, где не только комфортно ожидать лифт, но и можно будет пообщаться с соседями. Они по максимуму использую не только пространство холла, лестничных перекрытий, а также крыши домов. Пустоту этих кв метров предлагают заполнить зелеными зонами, местами для отдыха. Предоставив возможность жильцам дома поболтать не только у подъезда на лавочке, но и на крыше дома.

Видео, использованное в материале, взято на канале youtube.com.

Вероника Преображенская

строительство квартиры, жилье, дом дизайн

Спальню отделать камнем? Идеальный вариант, если это Foxy Stone

11 февраля, 16:50

Коллекции молодых дизайнеров из разных уголков России теперь в хабаровском шоуруме Beige

11 февраля, 10:35
Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia