Главу Барабаша выбирают в Приморье

На досрочное голосование выдвинуты пять кандидатов
Политика 16:55
Выборы. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Досрочные выборы главы Барабашского сельского поселения Хасанского района Приморского края проходят сегодня, 17 февраля, в Приморье. На голосование выдвинуты трое партийных кандидатов и два самовыдвиженца, сообщает ИА PrimaMedia.

Кандидаты на пост главы Барабашского сельского поселения:

  • Борис Батоев (1971 г.р.), выдвинут региональным отделением партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Приморском крае
  • Дмитрий Дмитриенко (1979 г.р.), выдвинут местным партии "Единая Россия" в Хасанском районе
  • Кристина Кондратистова (1990 г.р.), выдвинута приморским региональным отделением партии ЛДПР
  • Виктория Маргиева (1981 г.р.), самовыдвижение
  • Сергей Орлов (1972 г.р.), самовыдвижение

Напомним, 18 августа 2018 года ушел из жизни глава Барабашского сельского поселения Колесников Валерий Владимирович. Временно исполняет обязанности главы Барабашского сельского поселения Светлана Гулая.

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