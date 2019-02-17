Главу Барабаша выбирают в Приморье

Досрочные выборы главы Барабашского сельского поселения Хасанского района Приморского края проходят сегодня, 17 февраля, в Приморье. На голосование выдвинуты трое партийных кандидатов и два самовыдвиженца, сообщает ИА PrimaMedia.
Кандидаты на пост главы Барабашского сельского поселения:
- Борис Батоев (1971 г.р.), выдвинут региональным отделением партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Приморском крае
- Дмитрий Дмитриенко (1979 г.р.), выдвинут местным партии "Единая Россия" в Хасанском районе
- Кристина Кондратистова (1990 г.р.), выдвинута приморским региональным отделением партии ЛДПР
- Виктория Маргиева (1981 г.р.), самовыдвижение
- Сергей Орлов (1972 г.р.), самовыдвижение
Напомним, 18 августа 2018 года ушел из жизни глава Барабашского сельского поселения Колесников Валерий Владимирович. Временно исполняет обязанности главы Барабашского сельского поселения Светлана Гулая.