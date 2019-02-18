Владимир Новиков: Владивостокская агломерация к 2024 году достигнет точки безубыточности

В Госдуме РФ обсудили вопросы формирования современной законодательной базы для городских агломераций и межмуниципального сотрудничества

Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

По существующим прогнозам муниципалитеты Владивостокской агломерации и Приморье в целом к 2024 году должны достигнуть точки самоокупаемости. Такое мнение высказал Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края, исходя из принятого законодательства о ТОРах и Свободном порте Владивосток. В пятницу, 15 февраля, в Госдуме РФ прошёл "круглый стол" на тему "Вопросы законодательного регулирования городских агломераций и межмуниципального сотрудничества". Основным "нервом" дискуссии, в которой приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, представители муниципалитетов и профильных Министерств РФ, стал вопрос о необходимости подготовки законодательства для института городских агломераций, в России их 124, сообщает ИА PrimaMedia.

— На сегодняшний день конкретное законодательство для института городских агломерацией отсутствует, но главы муниципалитетов, конечно, не действуют по наитию. Работа идёт в рамках существующих законов, с помощью которых и осуществляется межмуниципальное сотрудничество. Специальное законодательство для городских агломераций, конечно, нужно, так как это откроет перспективы мощного экономического роста и комфортного проживания людей в этих "точках притяжения". Только представьте, на 600 крупных агломераций мира приходится более 50% производства мирового ВВП, — рассказал Владимир Новиков.

В Госдуме РФ обсудили вопросы формирования современной законодательной базы для городских агломераций. Фото: ИА PrimaMedia В Госдуме РФ обсудили вопросы формирования современной законодательной базы для городских агломераций. Фото: ИА PrimaMedia В Госдуме РФ обсудили вопросы формирования современной законодательной базы для городских агломераций. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Депутат отметил, что с принятием законодательства по городским агломерациям основная работа только начнётся. Если Владивостокская агломерация стремится в перспективе сравняться с крупнейшими экономическими центрами АТР, то в первую очередь необходимо стать самоокупаемыми.

— Мы должны чётко понимать себе, в каком году и при каких условиях мы сможем выйти на точку экономического роста. Без этого мы не сможем сделать мощный прорыв и сравнивать себя с высокоразвитыми агломерациями Азиатско-Тихоокеанского региона. Постоянно прибегать к помощи федерального центра — неправильно. Сегодня для Дальнего Востока и для Приморья в частности принято много законов, которые позволят дальневосточникам самим зарабатывать деньги и строить свою экономику. Вообще, по всем расчётам к 2024 году, максимум в 25-ом, Приморский край станет безубыточным, достигнет точки самоокупаемости, — сказал Владимир Новиков.

Но кроме экономического роста, законодательство по городским агломерациям должно обеспечить рост качества жизни населения.

— Во Владивостокскую агломерацию входит Артёмовский городской округ, Надеждинский, Шкотовский районы. Внутри агломерации должны появиться новые, более комфортные возможности для людей в социальном плане. Допустим— если родитель живёт в Шкотовском районе, а работает во Владивостоке, то без бюрократических проволочек он смог бы устроить своих детей там в детский сад или школу. Естественно, для этого нужна высокоразвитая транспортная инфраструктура— это основа основ любой агломерации. Тогда бы и жители Владивостока не отказывались от земли для строительства ИЖД в Шкотовском районе, — пояснил Владимир Новиков.

По словам участников "круглого стола", работа над законопроектом о городских агломерациях уже ведётся, по итогам встречи были сформулированы рекомендации для органов власти субъектов федерации и для профильных министерств.