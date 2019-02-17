Лимоны ешь-богатым будешь: состоятельных россиян Forbes определил по цитрусовым

В России граждан, покупающих лимоны, оказалось больше чем в других странах
Общество 17:20
Лимон. Фото: pixabay.com.

Богатыми россиянами назвала американская журналистка Лиззи Сакс в статье Forbes тех граждан страны, которые могут позволить купить лимоны. Такие выводы корреспондент сделала из разговора с представитель компании Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых, Гарольдом Эдвардсом. По его сведениям, поставка цитрусовых в Россию обходится дорого.

Как считает Лиззи Сакс, в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, "чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление", сообщают "Известия".

А потребление лимонов на душу на селения в России гораздо больше, чем в других странах. Об этом журналистке рассказал представитель Limoneira, компании занимающейся выращиванием цитрусовых, Гарольд Эдвардс. Он отметил, что особый статус в России лимоны приобрели из-за неподходящих для их выращивания климатических условий.

"Лимоны приходится покупать далеко, очень далеко. Поэтому этот кислый желтый цитрусовый дорого стоит", — заключил Эдвардс.

Однако журналистка забыла поинтересоваться, откуда привозят лимоны в Россию. Эти и другие цитрусовые выращивают: в Азербайджане, Грузии, Абхазии, Молдове, Узбекистане и Таджикистане.

Вероника Преображенская

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