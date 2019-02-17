На пожаре в жилом доме в Приморье спасли 14 человек

В подъезде загорелись электрощитовые отсеки, спасатели успели вовремя

Пожарные. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

14 человек спасли на пожаре в жилом доме в Дальнегорске 15 февраля. В подъезде загорелись электрощитовые отсеки. Спасатели вовремя вывели жильцов из квартир, одному человеку потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на 9-й отряд противопожарной службы по охране Дальнегорского городского округа.

15 февраля в 17.05 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в одном из подъездов жилого дома, расположенного в городе Дальнегорск на улице Железнодорожная. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление подъезда с первого по пятый этажи. В ходе разведки было установлено, что в подъезде горят электрощитовые отсеки. Вскрытие электрощитовых производилось при помощи бензореза.

Из отрезанных дымом квартир с первого по пятый этаж пожарные спасли (вывели в безопасное место) 14 человек, среди которых трое детей. Один человек передан бригаде медиков для оказания медицинской помощи.

Общая площадь возгорания составила 25 кв. метров.