Во Владивостоке потеплеет до +5°С, но возможен снег

Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю

Тепло. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Оттепели охватят большую часть Приморья на следующей неделе. Во Владивостоке ожидает потепление +5°С, но снег еще возможен, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу "Примгидромета".

В начале следующей недели ядро антициклона будет располагаться над районами Китая, тем самым открывая дорогу неглубоким циклонам, которые будут идти с континента. Такие циклоны не несут в себе больших запасов влаги, поэтому значительных осадков в Приморском крае не ожидается. Однако в один из дней на следующей неделе не исключен небольшой снег. В ночные часы температура воздуха повысится. Днем оттепели охватят большую часть края.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ожидается -2...-5°С, максимальная +2...+5°С.

Слабый снег возможен со вторника на среду, 20 февраля. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +1...+3°C