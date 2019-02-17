Почему российским дачникам, строящим дома, советуют поторопиться

Эксперты рассказали, что необходимо сделать до 1 марта

Дачный поселок. Фото: pixabay.com.

До 1 марта эксперты советуют россиянам, ведущим строительство на дачном участке, поторопиться. До начала календарной весны есть возможность оформить недвижимость в упрощенном порядке, отправив уведомление. Дальше процедура оформления недвижимости на дачных участках усложниться.

Поставить на кадастровый учет до 1 марта в упрощенном порядке можно будет садовые дома, жилые строения, жилые дома, созданные (законченные строительством) на земельных участках для ведения садоводства, дачного хозяйства. Упрощенный вариант оформления документов сохранится и для тех, кто успеет заявить о начале строительства дома до этого числа. Составить уведомление не сложно, отмечают эксперты. В нем необходимо указать площадь застройки, планируемая высота дома, количество этажей, схема расположения строения на участке.

Тем, кто заканчивает строительство, не помешало бы до 1 марта 2019 года подготовить технический план и заявление для регистрации государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в Росреестр, отмечают эксперты.

Изменения не коснутся россиян, которые на дачном участке захотят построить баню, беседку или сарай. В этом случае, по-прежнему не потребуется разрешений и уведомлений, пишет РБК.

Новые правила, которые вступят в силу с первого дня весны, нацелены в первую очередь на будущих владельцев жилых домов на дачном или садовом участках. Им потребуется разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Государство намерено поставить на учет все дома, находящиеся в садовых или дачных обществах, и пополнить налоговую базу.

Вероника Преображенская