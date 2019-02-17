Там, где рай: ТОП-10 самых красивых островов в мире назвали эксперты

Среди самых привлекательных уголоков планеты российских нет
Общество 19:30
Бали. Фото: pixabay.com.

В противовес британским ученым, которые нашли "ворота в ад", эксперты портала 10BestLook, решили составить список мест на планете, которые заслуженно считаются райскими. По мнению аналитиков, в этот рейтинг попали самые красивые острова в мире.

Черные песчаные пляжи нередко становится достопримечательностью острова Санторини (Греция), так как на территории расположеныспящие вулканы. Хотя туристов больше привлекают белые домики с голубыми дверями и крышами. В Таиланде выбирают небольшой архипелаг Пхи-Пхи, состоящий из шести островов. Благодаря одному известному фильму с участием Леонардо Ди Каприо, этот райский уголок прославился на весь мир.

В десятке самых живописных островов — острова республики Фиджи. Основные развлечения, которые местные жители предлагают приезжим: дайвинг, сноркелинг, серфинг или рыбалку. Подобные занятия можно найти на Мальдивах и Сейшельских островах, сообщают РИА Новости.

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Остров Маврикий особенно хорош для любителей погружений в воды Индийского океана. Тут множество красивых коралловых рифов.

"Сказочные " места отмечают эксперты на Бали в Индонезии. Золотые пляжи и бамбуковыми лесами удивляют приезжих на острове Мауи (Гавайи). Здесь часто можно встретить новобрачных, которые выбирают остров для праздничного торжества.

Остров Бора Бора (Французская Полинезия) славится голубой лагуной, прозрачностью вод, в которых можно встретить рыб, черепах и акул.

Жанна Оболенская

остров, острова красота

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