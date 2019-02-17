Как "заставить" батарею смартфона работать дольше, секретами поделись эксперты

От ряда функций специалисты советуют отказаться

Смартфон. Фото: pixabay.com.

Как продлить "жизнь"батарее гаждета, пользователям объяснили эксперты. Они дали рекомендации, соблюдение которых поможет смартфону работать дольше.

Как советуют специалисты, срезу после покупки гаджета, надо полностью разрядить телефон и поставить заряжаться. Подобную процедуру стоит провести три раз подряд.

Активно использовать режим экономии энергии. Большой объем заряда уходит на такие функции, как Wi-Fi, Bluetooth и служба геолокации. По возможности, их тоже стоит отключить.

Еще один способ экономии-отключение автоматического запуска. В списке рекомендаций — установка минимального времени выключения экрана, пишет портал "СВ".

Эксперты советуют не держать телефон постоянно включенным. По мнению сотрудников поддержки корпорации Apple, для продления жизни аккумулятора необходимо хотя бы раз в неделю отключать устройство.

Вероника Преображенская