Новые штрафы приготовили в ГИБДД для водителей

Автомобилистам придется вновь приспосабливаться
Общество 07:50
Тематическое изображение. Фото: Александр Хитров

В ГИБДД готовят для водителей два новых ужесточения. В ведомстве собираются вновь ввести штрафы за превышение скорости до 20 км/час и езду с нечитаемыми номерами.

Водителю, по действующим правилам, не нужно платить штраф, если авто стоит на парковке с нечитаемыми номерами. Однако, если автомобилист выедет на дорогу с "сомнительным" номером — положен штраф в размере 500 рублей.

В МВД считают это наказание слишком мягким. В ведомстве предлагают оставить тот же штраф, но только для тех, у кого номер действительно грязный, если же он скрыт с помощью любых приспособлений — бумаги, пленки, тряпок — придется выложить уже 5000 рублей. Кроме того, в ГИБДД хотят отменить возможность водителям уплачивать штраф за нечитаемые омера с 50%-скидкой.

Второе ужесточение касается штрафов для водителей за превышение скорости от 10 до 20 кч/ч. Сейчас штрафы за превышение до 20 км/час не положены. В итоге, отмечают в ГИБДД, на дорогах получила распространение "порочная практика", когда водители выбирают скоростной режим по принципу "+19 км/час".

Планируется увеличить штрафные санкции и за превышение более чем на 20 км/ч. На сколько — пока обсуждается.

Напомним, в действующей редакции КоАП штрафы за превышение скорости следующие:

  • Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час — 500 рублей.
  • Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час — от 1000 до 1500 рублей
  • Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час — от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
  • Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час — 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Отмечается, что прежде, чем будут введены новые штрафы за превышение скорости, в МВД инициируют проведение проверки уличной-дорожной сети. В некоторых местах, возможно, требования к снижению скорости будут уменьшены — если на трассе будут обнаружены знаки, заставляющие сбросить скорость, когда для этого нет никаких оснований.

Анна Кольцова

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