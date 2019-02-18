Орешкин рассказал, что будет с рублевыми вкладами россиян

Министр экономического развития дал прогноз по курсу национальной валюты
Экономика 08:35
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что будет со сбережениями россиян, которые те хранят в национальной валюте. По прогнозам министра, обвала рубля не будет.

Ставки по рублевым вкладам делают выгодными сбережения в российской валюте, заявил Максим Орешкин, уточнив, что обвала рубля не предвидится. Рубль будет чувствовать себя устойчиво, сказал министр в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

В то же время, уточнил глава Минэкономразвития, краткосрочная волатильность рубля будет сохраняться из-за изменений на внешних рынках. В долгосрочной же перспективе, курс рубля будет устойчивым и пойдет на укрепление.

"Это означает, что инвестиции в рублёвые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты", — сказал министр.

Комментируя вопрос по выбору валюты для хранения сбережений, Орешкин выразил мнение, что "деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить".

Он добавил, что высокие ставки по вкладам в рублях должны дать "положительный реальный доход".

Анна Кольцова

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