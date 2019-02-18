"Реми" стал ближе: в Приморье открылся еще один магазин крупнейшего ритейлера

Супермаркет с обновленным дизайном начал работу в ТРК "Луговая" во Владивостоке

Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Просторный магазин с большим ассортиментом товаров открылся на границе двух густонаселенных районов Владивостока – Ленинского и Первомайского, где проживает в общей сложности более 300 тысяч человек. Супермаркет расположился на втором этаже торгового центра "Луговая", в прекрасном месте под куполом. В пятницу, 15 февраля, состоялось торжественное открытие "Реми". Сотни покупателей получили позитивные эмоции и приятные подарки*. Корр. PrimaMedia оказались в числе первых посетителей.

Такого наплыва покупателей с самого утра даже сотрудники не ожидали. Как признались многие покупатели, они с нетерпением ждали этого события, подчеркивая удачное расположение супермаркета. Отметим, что несколько касс оплаты позволили оперативно рассчитывать покупателей и не создавать длинные очереди.

— Рядом находится остановка и не нужно идти далеко с сумками. Очень удобно, мне как раз по пути — я здесь пересаживаюсь на трамвай. Теперь постоянно буду сюда заходить, радует, что и пекарню здесь тоже сделали. Очень нравится батон с сыром, вот купила, только что испекли, — рассказала покупательница Екатерина.

Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Первое, на что обращаешь внимание в обновленном магазине — новая цветовая гамма и дизайн. К яркому контрасту зеленого и красного добавились приглушенные серые и бежевые оттенки. В большом пространстве магазина ориентироваться очень просто — каждый отдел имеет указатель. Как и в остальных магазинах сети здесь можно купить все необходимое по выгодным ценам: овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, крупы, макаронные изделия, консервацию, бытовую химию, товары для домашних животных и многое другое. Акционная продукция помечена яркими ценниками или выложена точечно, что также очень удобно.

— Я всегда посещаю Реми, у меня рядом с домом есть магазин, а в этом районе была по делам и решила заглянуть на открытие. Нашла все, что мне нужно и подарок приятный получила, – рассказала покупатель Лариса.

Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Запах свежеиспеченного хлеба так и манит подойти к стеллажам. В собственной пекарне прямо в магазине выпекают десятки наименований хлебобулочных изделий и пиццу. Классическую, оригинальную, римскую, с курицей и грибами – в ассортименте 8 наименований. Время ожидания заказа – всего 20 минут. В день открытия каждый покупатель мог попробовать кусочек пиццы или популярного батона "Невский" с сыром и чесноком. Как отметили сотрудники, желающих продегустировать и тут же заказать пиццу было настолько много, что пекари в разы перевыполнили план.

— Свежую продукцию выкладываем несколько раз в день. Выпекаем небольшими порциями, чтобы постоянно все было свежее. Любимые нашими покупателями — самсу на слоеном тесте с рубленым фаршем, говядиной, курицей, картофелем, сосиски в тесте, батон "Невский" выпекаем постоянно и побольше, потому что разлетаются моментально, — рассказал руководитель центра по производству Александр Зимба.

Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Стоит отметить, при выпечке хлебобулочных изделий особое внимание уделяют технологии производства и качеству ингредиентов. Ведь именно это и ценят покупатели в первую очередь.

— Очень вкусная выпечка у "Реми". Конечно, очень хорошо, что здесь открыли магазин с пекарней, каждый день теперь будем приходить за хлебушком — живем рядом, — сообщила покупатель Анна.

Идеально выставленная продукция буквально намекает на тщательную подготовку магазина к открытию. Новый супермаркет крупнейшего приморского ритейлера дал Владивостоку не только обновленный магазин, это еще и новые рабочие места.

— В новом магазине у нас будут продолжены все традиции "Реми", мы обновили дизайн, но все акции и все основные наши приоритеты сохранены, — рассказала директор супермаркета Анжелика Архипова.

Первые 10 покупателей получили свежую пиццу, а еще сотни человек подарки* от "Реми".

— Очень хорошо, красиво, чистенько. Ассортимент хороший и подарки супер. Хочется пожелать "Реми" процветания, — отметила покупатель Наталья.

Детям также дарили соки, а желающим сфотографироваться на фотозоне – вкусное яблоко.

"Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Магазин "Реми" открылся в ТРК "Луговая". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Все гипермаркеты и универсамы "Реми" работают каждый день и предлагают покупателям товары по сниженным ценам.



*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте: https://www.remi.ru/news/otkrytie-remi-v-trk-lugovaya-g-vladivostok/.