Где на Руси хорошо: названы самые лучшие для жизни регионы

Эксперты определили и аутсайдеров рейтинга

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Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали регионы России с самым высоким качеством жизни. Кроме того, названы регионы-аутсайдеры, в которых люди не живут, а выживают. При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, включая доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, развитие экономики и многое другое.

В тройке лидеров предсказуемо — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Все эти регионы не поменяли своих позиций с прошлого года, сообщает РИА Новости.

В числе аутсайдеров — Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва. Также среди худших для жизни определены Республика Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Бурятия, Курганская область и Еврейская автономная область.

Более чем на пять мест свои позиции улучшили сразу несколько регионов. Это Оренбургская область (с 41 до 33 места), Магаданская область (с 44 до 35 места), Мурманская область (с 42 до 36 места), Сахалинская область (с 53 до 46 места), Амурская область (с 61 до 53 места), Северная Осетия – Алания (с 72 до 65 места) и Чукотка (с 78 до 70 места).

Эксперты связывают успех дальневосточных регионов с результативностью федеральной программы, в рамках которой развернуто строительство объектов социальной инфраструктуры и промышленности.

Вместе с тем, по данным исследователей, более чем на пять мест снизились позиции других регионов: Тамбовской области (с 34 до 40 места), Алтайского края (с 66 до 73 места), Красноярского края (с 38 до 45 места), Удмуртии (с 36 до 43 места) и Чувашии (с 40 до 47 места).

Анна Кольцова