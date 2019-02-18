Гидрометцентр РФ назвал дату и время выпадения снега во Владивостоке

Синоптики Гидрометцентра РФ назвали дату и предположительное время выпадения снега во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно графику прогноза в столице Приморья, опубликованному на официальном сайте ведомства, снег в городе пройдет в среду, 20 февраля.
Осадков стоит ожидать в середине дня в районе 13.00, всего может выпасть порядка 0,3 мм.
Ранее сообщалось, что оттепели охватят большую часть Приморья на следующей неделе. Во Владивостоке ожидает потепление +5°С.
График погоды. Фото: сайт meteoinfo.ru