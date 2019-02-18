Гидрометцентр РФ назвал дату и время выпадения снега во Владивостоке

Ранее синоптики делали благоприятный прогноз на неделю
Общество 10:40

Синоптики Гидрометцентра РФ назвали дату и предположительное время выпадения снега во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно графику прогноза в столице Приморья, опубликованному на официальном сайте ведомства, снег в городе пройдет в среду, 20 февраля.

Осадков стоит ожидать в середине дня в районе 13.00, всего может выпасть порядка 0,3 мм.

Ранее сообщалось, что оттепели охватят большую часть Приморья на следующей неделе. Во Владивостоке ожидает потепление +5°С.

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График погоды. Фото: сайт meteoinfo.ru

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