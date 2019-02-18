"Бешеный" циклон несет в Россию ледяной воздух с Арктики

Пол-страны окажется во власти циклона
Общество 12:05
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

На регионы России надвигается так называемый ныряющий циклон, который несет холодные воздушные массы с Арктики и пронизывающий порывистый ветер. В начале недели похолодает в половине регионов страны.

Эпицентр циклона, врывающегося с севера на большой скорости, окажется на востоке России — на территории Республики Коми и приполярного Урала. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Вслед за циклоном по европейской части страны распространится холодный арктический воздух, будет очень ветрено — порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Циклон принесет и снег.

В Москве в начале недели похолодает до минус 15 градусов ночью, днем будет минус 3-8 градусов.

Мокрый снег придет на Юг России. Сильные осадки ожидаются в Северо-Кавказском округе, в горах возможен сход лавин.

На 2-4 градуса ниже климатической нормы будет на востоке Якутии, большей части Магаданской области и на Камчатке. В Якутии — ночью до минус 36 градусов, на северо-востоке — до минус 53. В континентальных районах Магаданской области днем минус 22-27, возможен снег.

На Чукотке от 0 до минус 5. Но по ощущениям — гораздо холоднее. В регионе бушует шторм с порывами ветра до 33 м/с и метель. Однако, уже со вторника ожидается, что непогода покинет Чукотку.

По данным синоптиков, часть регионов России ждет резкое потепление. После затяжных холодов весна внезапно нагрянет в Сибирь и на Урал. Оттепель ожидается и на большей части Дальнего Востока. На этих территориях будет на 8-12 градусов выше климатической нормы. Днем — до нуля и выше.

Плюсовая температура будет в Приморье — 3-8 градусов выше ноля, в центральных и южных районах Красноярского краю до плюс двух градусов. В Иркутской области — до плюс семи на юге. В Забайкалье — около нуля.

Ольга Толмачева

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