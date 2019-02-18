Скульптуру Николая Чудотворца по проекту Федора Конюхова установят в Находке

Монумент будет расположен недалеко от Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери

Эскиз памятника Николаю Чудотворцу. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Скульптуру Николая Чудотворца по проекту Фёдора Конюхова установят на сопке Тобольской в Находке. Бронзовая четырехметровая фигура святителя на метровом постаменте будет расположена на специально обустроенной площадке недалеко от Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Находскинского городского округа.

Место установки не случайно: незадолго до открытия в 2010 году в храм из итальянского города Бари была доставлена частица мощей и гроба Николая Чудотворца. По мнению главы города, место выбрано удачно. Это общедоступный центр Находки и кроме того памятник святому будет виден с разных точек, как с моря, так и со стороны города.

Идея установки монумента Николаю Чудотворцу принадлежит почетному жителю Находки, известному путешественнику и художнику, а также священнику Федору Конюхову.

Памятник представляет собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник.

Этот скульптурный образ создан по иконе, написанной самим Федором Конюховым. По его же задумке идентичные монументы, размещенные в пяти городах — Мурманске (уже установлен), Находке, Калининграде, Севастополе и Москве, — освятят территорию России символическим крестом. Изготовление и установка скульптуры, благоустройство площадки около монумента будут осуществлены за счет пожертвований. Внести свою лепту смогут жители Находки, общественные организации и коммерческие предприятия.