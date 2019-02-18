Молодые художники на выставке Stоries: Мы пережили настоящий апокалипсис

Участники творческой группы «Рыжая собака» на встрече с публикой рассказали о том, что их вдохновляет и заботит
Общество 12:05
Работа Александра Злотникова. Фото: предоставлено Приморским отделением СХР

Четверо молодых художников, чья выставка Stоries (6+) сейчас проходит в залах Приморского отделения Союза художников России (СХР), встретились с публикой, чтобы ответить на вопросы о жизни и творчестве, сообщает ИА PrimaMedia.

Выставка, открывшаяся 6 февраля, продлится всего две недели, до 24 февраля, но уже за первые 10 дней работы ее посетили более 600 человек – такие данные привела куратор выставок в СХР Ольга Зотова. По ее словам, формат живого разговора с публикой СХР подхватил, глядя на коллег-соседей – Приморскую государственную картинную галерею, где такие встречи пользуются большой популярностью. Их основная аудитория – студенты художественного колледжа и института искусств, друзья и ученики художников, к которым присоединяются завсегдатаи вернисажей. Вопросы на таких встречах задают самые разные – от традиционных до каверзных, и, как признаются сами художники, подобные "конференции" для них – суровое испытание.

Участники выставки Stоries Александр Злотников, Милослава Снигарь, Маргарита Джура и Дарья Пестерева рассказали, что их связывают многолетние дружеские отношения еще со времен студенчества. Трое из друзей сейчас преподают во Владивостокском художественном колледже, а Милослава Снигарь призналась, что оставила преподавание ради сосредоточенной работы в мастерской. Многие работы были написаны специально для выставки – художники готовились к ней серьезно и интенсивно. Частью замысла стали портреты друг друга, сделанные каждым участником, а также "зоны для селфи" — специальные зеркальные экраны, к которым уже привыкло поколение соцсетей. Собственно, и название выставки отсылает к популярному жанру социальной сети Instagram. Сюжеты многих картин – будто бы моментальные зарисовки бытовой жизни: девушка у окна в сумерках, лодки у пирса, стадо коз, собака на цветущем лугу. Эта собака – не случайный персонаж, а своеобразный символ творческого союза четырех художников, верная подруга их пленэров в поселке Дунай.

— Наша группа называется "Рыжая собака", запомните это название, — подчеркнул Александр Злотников. — Мне бы хотелось, чтобы наша "Собака" была на том уровне, где есть ответственность художника за высказывание. Тогда высказывание будет иметь значимость.

— Эта выставка – первый серьезный шаг на нашем творческом пути, – считает Дарья Пестерева. – Выставляться очень волнительно, потому что не все будут довольны, всегда найдутся критики. Но если ты созреваешь для того, чтобы поделиться своим делом, ты делаешь смелый шаг. У нас всех были сомнения, но сейчас я очень рада, и считаю, что все прошло хорошо.

— Сейчас мы выезжаем на пленэры уже не в качестве студентов, а как педагоги, — рассказала Маргарита Джура. — Постоянно случается масса интересных, порой даже экстремальных приключений. Однажды в Дунае мы пережили тайфун, который потом назвали апокалипсисом: сдувало абсолютно все, река вышла из берегов, дорогу смыло, а потом еще и автобус, на котором мы пытались уехать, застрял в канаве. Словом, у нас богатый опыт борьбы за выживание.

1 / 2

Председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов пожелал молодым коллегам продолжать творческий поиск, чтобы их следующая выставка, которая уже запланирована на будущий год, стала еще более яркой и резонансной.
— Мы видим на выставке, что ее авторы – молодые люди, восхищенные пленэром. Для первой товарищеской выставки это неплохо. Но в большей степени это карт-бланш. Делайте второй проект! Вы зацепили очень хорошую штуку: понятно, что сейчас самая большая посещаемость и информационная насыщенность – в соцсетях. Так раскачивайте эту тему дальше! – напутствовал молодежь известный художник.

Дарья Пестерева "Портрет Милославы Снигарь"

Дарья Пестерева "Портрет Милославы Снигарь". Фото: предоставлено Приморским отделением СХР

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Кто есть кто. Художники Приморского края

"Была задумка показать работы художников Владивостока, которые не выставлялись ранее"

Выставка "Художники Приморья – 2014" стала большим событием — Илья Бутусов

художники выставка художественная

Воспоминания друзей Джона Кудрявцева соберут в книгу: так решили на вечере памяти

14 февраля, 14:20

Вывезенная в прошлом веке в Японию картина Карла Каля возвращается во Владивосток

2 февраля, 19:45
Онкологи из Южной Кореи приедут во Владивосток для бесплатных консультаций
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia