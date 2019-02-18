Молодые художники на выставке Stоries: Мы пережили настоящий апокалипсис

Участники творческой группы «Рыжая собака» на встрече с публикой рассказали о том, что их вдохновляет и заботит

Работа Александра Злотникова. Фото: предоставлено Приморским отделением СХР

Четверо молодых художников, чья выставка Stоries (6+) сейчас проходит в залах Приморского отделения Союза художников России (СХР), встретились с публикой, чтобы ответить на вопросы о жизни и творчестве, сообщает ИА PrimaMedia.

Выставка, открывшаяся 6 февраля, продлится всего две недели, до 24 февраля, но уже за первые 10 дней работы ее посетили более 600 человек – такие данные привела куратор выставок в СХР Ольга Зотова. По ее словам, формат живого разговора с публикой СХР подхватил, глядя на коллег-соседей – Приморскую государственную картинную галерею, где такие встречи пользуются большой популярностью. Их основная аудитория – студенты художественного колледжа и института искусств, друзья и ученики художников, к которым присоединяются завсегдатаи вернисажей. Вопросы на таких встречах задают самые разные – от традиционных до каверзных, и, как признаются сами художники, подобные "конференции" для них – суровое испытание.

Участники выставки Stоries Александр Злотников, Милослава Снигарь, Маргарита Джура и Дарья Пестерева рассказали, что их связывают многолетние дружеские отношения еще со времен студенчества. Трое из друзей сейчас преподают во Владивостокском художественном колледже, а Милослава Снигарь призналась, что оставила преподавание ради сосредоточенной работы в мастерской. Многие работы были написаны специально для выставки – художники готовились к ней серьезно и интенсивно. Частью замысла стали портреты друг друга, сделанные каждым участником, а также "зоны для селфи" — специальные зеркальные экраны, к которым уже привыкло поколение соцсетей. Собственно, и название выставки отсылает к популярному жанру социальной сети Instagram. Сюжеты многих картин – будто бы моментальные зарисовки бытовой жизни: девушка у окна в сумерках, лодки у пирса, стадо коз, собака на цветущем лугу. Эта собака – не случайный персонаж, а своеобразный символ творческого союза четырех художников, верная подруга их пленэров в поселке Дунай.

— Наша группа называется "Рыжая собака", запомните это название, — подчеркнул Александр Злотников. — Мне бы хотелось, чтобы наша "Собака" была на том уровне, где есть ответственность художника за высказывание. Тогда высказывание будет иметь значимость.

— Эта выставка – первый серьезный шаг на нашем творческом пути, – считает Дарья Пестерева. – Выставляться очень волнительно, потому что не все будут довольны, всегда найдутся критики. Но если ты созреваешь для того, чтобы поделиться своим делом, ты делаешь смелый шаг. У нас всех были сомнения, но сейчас я очень рада, и считаю, что все прошло хорошо.

— Сейчас мы выезжаем на пленэры уже не в качестве студентов, а как педагоги, — рассказала Маргарита Джура. — Постоянно случается масса интересных, порой даже экстремальных приключений. Однажды в Дунае мы пережили тайфун, который потом назвали апокалипсисом: сдувало абсолютно все, река вышла из берегов, дорогу смыло, а потом еще и автобус, на котором мы пытались уехать, застрял в канаве. Словом, у нас богатый опыт борьбы за выживание.

Маргарита Джура "Утренняя охота". Фото: предоставлено Приморским отделением СХР Милослава Снигарь, работа с выставки. Фото: предоставлено Приморским отделением СХР 1 / 2

Председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов пожелал молодым коллегам продолжать творческий поиск, чтобы их следующая выставка, которая уже запланирована на будущий год, стала еще более яркой и резонансной.

— Мы видим на выставке, что ее авторы – молодые люди, восхищенные пленэром. Для первой товарищеской выставки это неплохо. Но в большей степени это карт-бланш. Делайте второй проект! Вы зацепили очень хорошую штуку: понятно, что сейчас самая большая посещаемость и информационная насыщенность – в соцсетях. Так раскачивайте эту тему дальше! – напутствовал молодежь известный художник.