Молодые художники на выставке Stоries: Мы пережили настоящий апокалипсис

Четверо молодых художников, чья выставка Stоries (6+) сейчас проходит в залах Приморского отделения Союза художников России (СХР), встретились с публикой, чтобы ответить на вопросы о жизни и творчестве, сообщает ИА PrimaMedia.
Выставка, открывшаяся 6 февраля, продлится всего две недели, до 24 февраля, но уже за первые 10 дней работы ее посетили более 600 человек – такие данные привела куратор выставок в СХР Ольга Зотова. По ее словам, формат живого разговора с публикой СХР подхватил, глядя на коллег-соседей – Приморскую государственную картинную галерею, где такие встречи пользуются большой популярностью. Их основная аудитория – студенты художественного колледжа и института искусств, друзья и ученики художников, к которым присоединяются завсегдатаи вернисажей. Вопросы на таких встречах задают самые разные – от традиционных до каверзных, и, как признаются сами художники, подобные "конференции" для них – суровое испытание.
Участники выставки Stоries Александр Злотников, Милослава Снигарь, Маргарита Джура и Дарья Пестерева рассказали, что их связывают многолетние дружеские отношения еще со времен студенчества. Трое из друзей сейчас преподают во Владивостокском художественном колледже, а Милослава Снигарь призналась, что оставила преподавание ради сосредоточенной работы в мастерской. Многие работы были написаны специально для выставки – художники готовились к ней серьезно и интенсивно. Частью замысла стали портреты друг друга, сделанные каждым участником, а также "зоны для селфи" — специальные зеркальные экраны, к которым уже привыкло поколение соцсетей. Собственно, и название выставки отсылает к популярному жанру социальной сети Instagram. Сюжеты многих картин – будто бы моментальные зарисовки бытовой жизни: девушка у окна в сумерках, лодки у пирса, стадо коз, собака на цветущем лугу. Эта собака – не случайный персонаж, а своеобразный символ творческого союза четырех художников, верная подруга их пленэров в поселке Дунай.
— Наша группа называется "Рыжая собака", запомните это название, — подчеркнул Александр Злотников. — Мне бы хотелось, чтобы наша "Собака" была на том уровне, где есть ответственность художника за высказывание. Тогда высказывание будет иметь значимость.
— Эта выставка – первый серьезный шаг на нашем творческом пути, – считает Дарья Пестерева. – Выставляться очень волнительно, потому что не все будут довольны, всегда найдутся критики. Но если ты созреваешь для того, чтобы поделиться своим делом, ты делаешь смелый шаг. У нас всех были сомнения, но сейчас я очень рада, и считаю, что все прошло хорошо.
— Сейчас мы выезжаем на пленэры уже не в качестве студентов, а как педагоги, — рассказала Маргарита Джура. — Постоянно случается масса интересных, порой даже экстремальных приключений. Однажды в Дунае мы пережили тайфун, который потом назвали апокалипсисом: сдувало абсолютно все, река вышла из берегов, дорогу смыло, а потом еще и автобус, на котором мы пытались уехать, застрял в канаве. Словом, у нас богатый опыт борьбы за выживание.
Председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов пожелал молодым коллегам продолжать творческий поиск, чтобы их следующая выставка, которая уже запланирована на будущий год, стала еще более яркой и резонансной.
— Мы видим на выставке, что ее авторы – молодые люди, восхищенные пленэром. Для первой товарищеской выставки это неплохо. Но в большей степени это карт-бланш. Делайте второй проект! Вы зацепили очень хорошую штуку: понятно, что сейчас самая большая посещаемость и информационная насыщенность – в соцсетях. Так раскачивайте эту тему дальше! – напутствовал молодежь известный художник.
Дарья Пестерева "Портрет Милославы Снигарь". Фото: предоставлено Приморским отделением СХР