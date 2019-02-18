Ночной клуб и SPA: японцы "сделали ставку" на приморское казино

Инвестиции измеряются сотнями миллионами долларов США
Бизнес 12:50
Игорная зона "Приморье" под Артемом. Фото: Александр Ратников, для ИА PrimaMedia

География инвесторов интегрированного развлекательного курорта "Приморье" расширяется. Участником проекта стала японская компания Simple Create Co Ltd. Японские бизнесмены выступили партнерами одного из крупнейших инвесторов курорта – российской компании "Даймонд Форчун". Вместе с российскими коллегами Simple Create будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial, где будет большое количество новомодных фишек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Даймонд Форчун" имеет в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с администрацией Приморского края компания сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, SPA-центром, ночным клубом. Здесь завершаются работы по устройству котлована, идет испытание грунтов. В течение месяца инвестор приступит к обустройству фундамента. Ежедневно на площадке работают более 20 единиц тяжелой техники.

Первая фаза комплекса "Империал" (в предыдущей версии проекта его планировалось назвать Selena) включит в себя отель с четырьмя категориями номеров, включая президентский сьют, а также казино площадью около 9 тысяч кв. метров с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами.

В проекте предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA площадью более 1 тысячи кв. метров и магазины. Запланированный срок открытия – осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят 70 млн долларов США. На первом этапе комплекс создаст почти 800 рабочих мест. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около 200 млн долларов США.

"Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что Правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям – жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга – мы намерены принимать около 340 тысяч гостей год", – отметил председатель совета директоров ООО "Даймонд Форчун" Сергей Сидоров.

Председатель совета директоров Simple Create Co Ltd. Кояма Нобукадзу подчеркнул, что решение инвестировать в курорт "Приморье" было принято из-за уверенности в успехе проекта. Курорт расположен близко к аэропорту, на берегу моря, окружен красивой природой.

"Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это – залог большого количества гостей", – отметил Кояма Нобукадзу.

Компания Simple Create в Японии занимается широким кругом проектов – от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Опыт инвестирования в российские проекты у бизнесменов уже есть, совместно с российскими партнерами они открыли медицинский центр в Хабаровске.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, интерес японских бизнесменов к интегрированному курорту "Приморье" расширит географию инвесторов проекта. Уже сегодня в числе инвесторов развлекательной зоны – представители Китая и Камбоджи. Готовится к подписанию ряд соглашений с инвесторами из Республики Корея.

Напомним, интегрированный развлекательный курорт "Приморье" является самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России. Общий объем инвестиций составляет 107 млрд рублей. В 2020 году, помимо комплекса Imperial, запланировано открытие еще двух новых объектов – Naga Vladivostok и Shambala. Ожидается увеличение турпотока на курорте до 1,2 млн человек в год.

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